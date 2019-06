Blüten auf dem Weg

Bürstadt/Biblis.An Fronleichnam feiern die katholischen Gemeinden in der Region das „Fest des Leibes Christi“. Traditionell findet in Bürstadt eine feierliche Prozession statt. Und auch in Bobstadt und Wattenheim ziehen am Donnerstag, 20. Juni, die Mitglieder der Pfarrgemeinden durch die Straßen. Dabei wird die Monstranz mit der Hostie gut sichtbar für alle Zuschauer an der Spitze des Zuges getragen. Mit dabei sind auch die Kommunionkinder, die bunte Blumen entlang des Weges streuen.

In Bürstadt fängt der Feiertag um 8 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Peter an. Gegen 9 Uhr beginnt die Prozession, die an den blütenreich geschmückten Altären im Entenpfad und unter der Markthalle Station macht. Dann geht es weiter nach St. Michael. Der Abschluss findet am Altenheim St. Elisabeth statt.

Der gemeinsame Fronleichnamsgottesdienst für die Pfarrgruppe Hofheim-Bobstadt wird diesmal in der Bobstädter Kirche gehalten. Anschließend beginnt die Prozession, die an den Altären am Kindergarten und am Kreuz vor St. Josef halt macht und dann für den Segen zurückkehrt in die Kirche. Alle Kinder in Kommunionkleidung können Körbchen vorbereiten und Blumen streuen.

Die Pfarrgruppe Biblis lädt um 9.30 Uhr zum Hochamt in die Wattenheimer Kirche. Auch hier findet anschließend eine Prozession durch den Ort statt. Anschließend sind die Bürger zum kleinen, aber feinen Gemeindefest eingeladen. sbo/red

