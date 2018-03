Anzeige

„Die Mannschaftsstärke beläuft sich auf 26 männliche Einsatzkräfte und drei weibliche“, führte Kaiser aus. Der Altersdurchschnitt liege bei 35 Jahren. Elf Einsatzkräfte seien ausgebildete und einsatzbereite Atemschutzgeräteträger. Die Alters- und Ehrenabteilung bestehe aus sechs Mitgliedern. „Aus der Jugendfeuerwehr konnte 2017 ein neues Mitglied an die Einsatzabteilung übergeben werden“, freute sich der Wehrführer.

„Es wurden 53 Übungen, Unterrichte und technische Dienste durchgeführt“, zählte er auf. In Summe kamen 2017 rund 81 dienstliche Zusammenkünfte inklusive der Einsätze und Brandsicherheitswachdienste zusammen. Die Feuerwehr engagierte sich weiterhin in der Brandschutzerziehung, so im Pater Kolbe Kindergarten Bobstadt.

Anschaffungen getätigt

„Auch wurden Lehrgänge auf Kreisebene an der Landesfeuerwehrschule in Kassel absolviert. Dies waren 16 Lehrgänge und Seminare“, führte Kaiser aus. Die Feuerwehr tätigte verschiedene Anschaffungen – von einer Abgasabsaugung für Feuerwehrfahrzeuge über Feldbetten bis hin zu einer Wärmebildkamera. Vier Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Feuerwehr. Wie immer wurden viele Arbeitsstunden in das Gerätehaus investiert. „Ein Dank an den Förderverein der Feuerwehr Bobstadt und die Sponsoren für die finanzielle und materielle Unterstützung“, betone Kaiser.

Christian Ludwig berichtete als Jugendwart über die Nachwuchsarbeit. Neun Jugendliche seien aktiv und absolvierten 49 Dienstzusammenkünfte. Ein Kreiszeltlager, 33 feuerwehrtechnische Ausbildungen und 15 Zusammenkünfte zu allgemeiner Jugendarbeit zählte er auf. Der Nachwuchs beteiligte sich an der Christbaumaktion, an der Jugendsammelwoche, an Winterwanderungen oder der Bezirksolympiade des Löschbezirks 4 sowie an Übungen von Aktiven.

Abzeichen gesichert

Fünf Jugendfeuerwehrmitgliedern gelang die Abnahme der Leistungsspange, die Abnahme der Jugendflamme 1 bestanden vier Jugendlichen und die Abnahme in Stufe 2 und 3 jeweils einer. Kinderfeuerwehrleiterin Vanessa Sauder freute sich über einen Mitgliederstand von fünf Mädchen und vier Jungen, die zu 21 Treffen zusammengekommen waren. Von Unterweisungen über feuerwehrtechnische Ausbildung, allgemeiner Nachwuchsarbeit, einer Übernachtung und der Abnahme der „Tatzen“ bei der Kinderfeuerwehr, berichtete Sauder. Dafür müssen die Kleinsten einen Notruf absetzen, Feuerwehrknoten knoten oder Feuerwehrgeräte benennen können. „Ich bin stolz, dass die Kinder alle die erste und zweite Stufe der Tatzen bestanden haben“, so Sauder.

