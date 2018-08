Bobstadt feiert drei Tage lang

Anzeige

Bobstadt.Alte Traditionen bewahren und gleichzeitig mit neuen Ideen das Kirchweihfest zu bereichern, das haben sich Bobstadts Feuerwehr, der GV Liederkranz, die Arbeitsgruppe Ortsgeschichte und der SV Bobstadt zum Ziel gesetzt. Für die Kerwe Bobstadt, die von Freitag, 17. August, bis Sonntag, 19. August, rund um Feuerwehrhaus, Altes Rathaus, Sporthalle und SV-Gelände stattfinden wird, haben sie eng zusammengearbeitet und ein kunterbuntes Programm erstellt.

Es wird einen Rummelplatz geben. Der GV Liederkranz lädt zu einem Laien-Bosselturnier ein. Die Arbeitsgruppe Ortsgeschichte, die sich im vergangenen Jahr eine Ruhepause gönnte, ist dieses Mal wieder am Alten Rathaus präsent. Neben gemütlicher Gastlichkeit, für die „Ratskeller“-Chef Carsten Block und seine Mannschaft sorgen wollen, dürfen sich die Besucher auf eine Bilderausstellung freuen. Beim SV Bobstadt gibt es einige Fußballbegegnungen. Am Freitag und Samstag laden die Kicker zu später Stunde zu Partys ein.

Drei Tage Festprogramm Freitag, 17. August ab 16 Uhr: Rummelplatz 19 Uhr: Essen und Trinken bei der Feuerwehr 20 Uhr: Party Night mit DJ Sven bei der Feuerwehr ab Mitternacht: Party beim SV Bobstadt Samstag, 18. August ab 14 Uhr: Rummelplatz 15 Uhr: Kerwe Fußballspiel der SV Bobstadt 16 Uhr: Geselligkeit am Alten Rathaus 17 Uhr: AH-Fußballspiel gegen TV Lampertheim 18 Uhr: Kerwe-Rede mit Kerwekranz-Aufhängen und Freibier 18 Uhr: Schnitzeltime bei der Feuerwehr 20 Uhr: Live-Musik mit der Band „eightteam“ bei der Feuerwehr Ab 1 Uhr: Party beim SV Bobstadt Sonntag, 19. August: ab 10 Uhr: Live-Musik mit Winkler & Winkler mit Speisen und Getränken am Alten Rathaus. ab 10 Uhr: Bilderausstellung „Bobstädter Begebenheiten“ im Alten Rathaus von der Arbeitsgruppe Dorfgeschichte ab 12 Uhr: Treffen in der Sporthalle zum Laien-Bosselturnier ab 12.30 Uhr: Kaffee und Kuchen im Foyer der Sporthalle ab 13 Uhr: Kerwetreiben auf dem Rummelplatz ab 14 Uhr: Kaffee und Kuchen am Alten Rathaus.

In einem großen Festzelt am Feuerwehrgerätehaus geht es ebenfalls freitags und samstags rund. Die Brandschützer servieren Bratwurst, Brötchen und Pommes. DJ Sven lädt zum Feiern, Tanzen und Mitsingen ein. Feuerwehr-Vereinschef Rupert Getrost übernimmt am Samstag das Amt des Kerwevadders.