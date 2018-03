Bobstadt holt sich den Sieg

Anzeige

Bürstadt.Zum 50. Jubiläum ihrer Jugendfeuerwehr organisierte die Freiwillige Feuerwehr Bürstadt die Winterwanderung der Jugendfeuerwehren Kreis Bergstraße des Löschbezirks 4. Die Tour begann trotz niedriger Temperaturen morgens an der TSG-Halle in Bürstadt. Von dort legten die Jugendlichen viereinhalb Kilometer und fünf Stationen zurück, an denen sie bei unterschiedlichen Spielen ihr Geschick unter Beweis stellen konnten.

So musste der Nachwuchs unter anderem Feuerwehrknoten ertasten, einen Hindernislauf bewältigen, eine Saugleitung aus drei Saugschläuchen zusammenbauen sowie einen Fragebogen über die Wanderstrecke ausfüllen – und das alles natürlich auf Zeit. Nach dieser Anstrengung wartete ein ausgiebiges Mittagessen aus Hähnchen-Nuggets und Pommes im Feuerwehrstützpunkt in der Römerstraße auf die Jugendlichen.

In diesem Jahr waren ausnahmslos alle 19 Jugendfeuerwehren des Bezirks mit etwa 250 Teilnehmern und insgesamt 24 Mannschaften anwesend. Bürstadts Stadtbrandinspektor Uwe Schwara freute sich besonders über das hohe Maß an Interesse und Engagement. Die Wanderung sei eine wahre Herausforderung, die alle erfolgreich gemeistert hätten, doch natürlich könne am Ende nur eine Mannschaft den ersten Platz belegen: „Letztendlich sind heute alle keine Verlierer. Wichtig ist, dass ihr teilgenommen habt“, betonte Schwara.