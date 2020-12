Bobstadts Schulleiterin: Wir freuen uns auf die Kinder

Bobstadt. „Ich freue mich darauf, dass wir wieder öffnen dürfen und so viel Normalität wie möglich haben!“ Susanne Kaul, Leiterin der Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt will am Montag, 7. Dezember, alle Klassen vor Ort begrüßen. Auch die Betreuung gebe es dann wie gewohnt. Nach zwei Wochen Quarantäne für den Großteil der Schulgemeinde und durchgängigem Distanzunterricht für die Kinder sei das

...