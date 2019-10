Bobstädter freuen sich auf neue Spielgeräte

Bobstadt. Zwei neue Wippen will Jürgen Rückert von der Bürstädter Stadtgärtnerei noch in diesem Jahr auf dem Spielplatz am Bobstädter Messplatz installieren: eine für Kinder ab drei Jahre und die andere mit einer speziellen Rückenlehne für noch kleinere Besucher. „So etwas haben wir nirgendwo in der Stadt. Mal sehen, wie das angenommen wird“, sagt er bei der Vorstellung im Alten Rathaus. Die

