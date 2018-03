Anzeige

Neun Teams traten in der Oberliga an, darunter die Bobstädter von Curve. Die Formation von Malin Kunzmann musste ebenfalls personell reduziert antreten, einige Tänzerinnen fielen verletzungs- und krankheitsbedingt aus. Trotzdem meisterte Curve die Vorrunde und sicherte sich einen Platz im großen Finale. Am Ende steigerten die Mädels nochmals ihre Leistung und sicherten sich mit viel Ausdruck wichtige Punkte. Mit der Wertung 4-6-5-2-6 kam Curve auf einen guten sechsten Platz.

Am Sonntag starteten neun Formationen in der Kinderliga. Allerdings lagen vier Tänzerinnen der Bobstädter Formation Mio krank im Bett, und die Choreografie musste kurz vor dem Turnier noch täglich umgestellt werden. Den kindgerechten Tanz präsentierten die verbliebenen Mädels in ihren glitzernden Paillettenröcken mit großer Freude, viel Rhythmus im Blut und sehr synchron. „Sie haben das unglaublich professionell und toll gemacht“, freute sich Lisa Ritzert über den Erfolg der sieben- bis neunjährigen Schülerinnen. Trotz der teils älteren Konkurrenz schickte die Jury Mio ganz klar ins Finale, wo die Mädels noch eine Schippe drauflegten: Am Ende jubelten sie mit ihren Trainerinnen Lisa Ritzert und Eva Försch über die Tabellenspitze und die Traumwertung 1-1-1-1-1.

In der Jugendverbandsliga feuerten die Zuschauer sechs Formationen an. Mit dabei war die TG-Gruppe Picaro von Trainerin Alena Weidinger, die durch Platz eins in der Jugendlandesliga 2017 den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse geschafft hatte. Die flotte Choreografie schaffte es allerdings nur auf Rang fünf. Die Mädels wollen jetzt fleißig trainieren und beim nächsten Turnier weiter vorne tanzen.

Turnier fordert viele Helfer

Für den kleinen Bobstädter Verein war das Turnier ein Großprojekt. Neben der Hauptorganisatorin und Leiterin der TG-Tanzsportabteilung, Heike Wilms, sowie deren Stellvertreterin Birgit Basta sorgten Dutzende von Helfern für einen reibungslosen Ablauf, hatten Kuchen gebacken oder Salate vorbereitet, packten beim Auf- und Abbau oder am Verkaufsstand und der Kasse mit an.

Auch Turnierärztin Elfi Hoffmann, die zwei Tage ehrenamtlich in der Halle Dienst leistete, versorgte die Teilnehmer bestens. Die Turnierleiter Stefan Wendt (Berlin) und Margit Derra (Mörfelden) lobten die tolle Organisation der Bobstädter ausdrücklich.

