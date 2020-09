Bobstädter Liederkranz sucht weitere Partner

Bobstadt.Zur Hauptversammlung des Gesangvereins Liederkranz Bobstadt begrüßte Vorsitzender Karl Heinz Haus eine recht überschaubare Mitgliederzahl im Saal des Pfarrzentrums. Der Termin des Treffens am Herbstbeginn war der Corona-Pandemie geschuldet, wie Haus erklärte. Und auch der geringe Besuch war damit zu begründen.

In der Aussprache wurde deutlich, wie sehr die Mitglieder den Chorgesang und auch die Geselligkeit im Verein vermissen. Zusammen mit Chorleiter Ritzert bedauerte die Versammlung lebhaft, dass die Teilnahme am Jubiläum der Bürstädter Chorgemeinschaft wie auch das Kirchenkonzert in Bobstadt abgesagt wurden.

Angesichts des kulturellen Stillstandes wurde auch die Zukunft der Gesangvereine angesprochen. Zeigen sich doch gerade in der Zwangspause verschärft die Vereinsprobleme wie Überalterung und der Schrumpfprozess der Chöre. Hier verwies unter anderem Werner Klag auf Überlegungen des Landesverbandes, neben bekannten Chorgemeinschaften auch über größere Zusammenschlüsse nachzudenken. Das sei, so war aus der Versammlung zu hören, durchaus eine Zukunftsperspektive.

Im Rückblick auf das Jahr 2019 ließ Haus noch einmal die vielfältigen Aktivitäten Revue passieren. So zählte er die Auftritte der Chorgemeinschaft aus den Sängerinnen und Sängern des Bobstädter Liederkranzes mit denen des gleichnamigen Vereins aus Bürstadt auf. Dabei ging sein Dank auch an Chorleiter Herbert Ritzert.

Erwähnt wurden auch Vereinsveranstaltungen, darunter die Busreise an die Ostsee und verschiedene gesellige Zusammenkünfte samt der sehr stimmungsvollen Weihnachtsfeier. Und nicht zuletzt berichtete der Vorsitzende von regelmäßigen Vorstandssitzungen. Hier dankte er den Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und auch den zahlreichen Helfern.

Im Kassenbericht, den Johann Kremser vortrug, stand unterm Strich ein bescheidener Überschuss. Die Revisoren Werner Klag und Bertram Cornelius bescheinigten eine einwandfreie Buchführung. Ihrem Antrag auf Entlastung der Rechnerin Bettina Röder und der anderen Vorstandsmitglieder folgte die Versammlung einstimmig.

Ebenso einmütig wurde Johann Kremser, der schon seit einiger Zeit bei der Kassenführung geholfen hat, als Rechner gewählt. Denn Bettina Röder hatte dem Vorstand mitgeteilt, dass sie vom Posten der Rechnerin zurücktritt.

Im Blick aufs kommende Jahr hoffen die Verantwortlichen, dass das Infektionsgeschehen nachlasse, wie man auch bald auf eine Schutzimpfung spekulierte. Das bekräftigte Vorsitzender Haus auch in seinem kurzen Schlusswort und beendete die Versammlung. eib

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.09.2020