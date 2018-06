Anzeige

Als Argument führte sie an, dass für die Mitglieder der Feuerwehr der logistische Aufwand sonst zu groß sei. Zudem habe der im vergangenen Jahr engagierte Caterer abgesagt, und es habe sich kein Bobstädter Verein gefunden, um die entstandene Lücke am Sonntag und Montag zu füllen. Sie berichtete zudem, dass die Schausteller erneut die Bobstädter Gewerbeschau und die Kerwe unterstützen wollen.

Am neuen-alten Standort findet also am Freitag, 17. August, die Kerwedisco statt. Mit einer Live-Band wird am Samstagabend gefeiert. Im Anschluss findet bei den Fußballern des SV Vorwärts wie im vergangenen Jahr eine Après-Party statt. Die TG Bobstadt veranstaltet bereits am Donnerstag, 16. August, ein Schlachtfest und lädt am Kerwemontag, 20. August, zum Frühschoppen ein. Der Liederkranz beteiligt sich am Sonntag, 19. August, am Bosselturnier. Die katholische Kirchengemeinde St. Josef lädt zum Seniorentreff in den Gemeindesaal. Nicht glücklich über den neuen Standort ist die Arbeitsgruppe Ortsgeschichte. Ihr Sprecher Volker Utz erklärte, dass diese am 18. und 19. August am Alten Rathaus die Kerwe zelebrieren will. Mit einer Bilderausstellung sollen die Interessierten auf eine Zeitreise gehen.

Auf wenig Verständnis stieß im Ortsbeirat ein im Baugebiet „Im Bireck“ II verteiltes Schreiben des Ordnungsamtes. Darin wurde darauf hingewiesen, dass das Parken in der verkehrsberuhigten Zone nur in ausgewiesenen Bereichen erlaubt sei und zukünftig Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt würden. „So ein Schreiben irritiert mich“ erklärte Uwe Metzner. SPD-Fraktionschef Franz Siegl verwies darauf, dass in vielen innerstädtischen Straßen auf den Gehwegen geparkt würde, auch wenn dieses nicht erlaubt wäre. Fell

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.06.2018