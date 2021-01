Bogenhalle erhält Innenleben

Bürstadt.Von der ersten Idee 2011 bis zur konkreten Umsetzung der Bogenhalle beim Pfeil- und Bogenclub Bürstadt (PBC) mit Baubeginn 2020 hat es lange gedauert. Der Start fiel genau in die Corona-Zeit. Die Bodenplatte wurde im Mai gegossen. Doch Vorsitzender Steffen Brinkmann und seine Leute lassen sich nicht entmutigen.

„Derzeit liegt unser Sport wie überall komplett still. Dafür dürfen wir noch an der Halle weiterarbeiten und dadurch unsere Eigenleistung erfüllen“, erzählt Brinkmann. Mit drei Mann kümmern sie sich derzeit um den Innenausbau: unter anderem um die Elektroinstallation und die Trockenbauarbeiten – mit viel Abstand. „Die Halle ist mit 35 auf 16 Meter sehr groß, da kann jeder was an einer anderen Ecke machen“, versichert der Vorsitzende.

Für den Schießbetrieb sind später 30 Meter vorgesehen. Auf den restlichen fünf Metern befinden sich dann beispielsweise die Teeküche, Toiletten und ein Gemeinschaftsraum. Ziel war es ursprünglich gewesen, das 25-jährige Bestehen 2020 bereits in der eigenen Halle zu feiern. Das Fest im Herbst wurde natürlich abgesagt. „Es war schade, weil bereits 15 Vereine für die Feier angemeldet waren. Aber wir haben die Pläne noch in der Schublade und können sie jederzeit wieder rausholen,“, erklärt Brinkmann.

Eigentlich hätten gerade die Installationen für Wasser und Heizung stattfinden sollen. Durch die Pandemie gebe es jedoch immer wieder Verzögerungen bei den Lieferanten und dem Material. Es gehe nur abschnittweise mit dem Bau voran. Das aber ist Pflicht, weil für die Halle Fördermittel fließen werden. Die Stadt, besonders Bauverwaltung und Bauhof, habe dem PBC sehr geholfen, lobt Brinkmann. „Die Zusammenarbeit hat sehr gut geklappt und wir kamen uns nicht allein gelassen vor“, betont er. Das Bauamt habe dem Verein Tipps zu Förderprogrammen gegeben, der Bauhof habe die Arbeiten mit Gerüsten oder der Stromversorgung unterstützt. „Wir haben vieles online regeln müssen, was schwierig war. Aber es hat funktioniert“, so Brinkmann.

Der Sport habe im Sommer gut funktioniert, berichtet der Vorsitzende weiter. Sie mussten lediglich die Abstände von 1,50 Metern einhalten. Das Gelände an der alten Radrennbahn bot Platz für zwölf Schützen. Diese mussten sich über eine Online-Plattform anmelden, hatten jeweils eine Stunde Zeit zum Schießen und brachten immer ihren Bogen und die eigenen Pfeile mit.

„Kein wirkliches Vereinsleben“

„Auch im Herbst hat es gut funktioniert, als wir wieder in die Halle des Kaninchenzuchtvereins umgezogen sind. Da war allerdings nur noch Platz für fünf Schützen gleichzeitig. Aber seit dem Lockdown im November sitzen wir völlig auf dem Trockenen“, seufzt Brinkmann. Zum Glück gebe es eine Whatsapp-Gruppe, in der sich die Mitglieder zusammengeschlossen haben. Dort tauschen sie Neuigkeiten vom Verband aus und stehen miteinander in Verbindung. „Das ist zwar kein wirkliches Vereinsleben, aber zumindest kann man noch was machen.“

Der Vorsitzende hofft, dass die Arbeiten nicht durch weitere Corona-Maßnahmen verzögert werden und die Bogenhalle so schnell wie möglich fertig gestellt wird. „Noch haben wir ein bisschen was zu tun, aber in der nächsten Wintersaison können wir unsere eigene Halle hoffentlich richtig nutzen.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.01.2021