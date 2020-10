Bogenschützen gehen Hallenbau an

Bürstadt.Der Pfeil- und Bogenclub in Bürstadt hat Großes vor. Eine Million Euro nimmt der Verein in die Hand, um eine eigene Bogenhalle zu bauen und das Außengelände so umzugestalten, das es auch für internationale Wettkämpfe geeignet ist.

So viel Geld haben die Bogenschützen nicht auf der hohen Kante. Deshalb freuen sich Vorsitzender Steffen Brinkmann, seine Frau Julia, die auch Schriftführerin

