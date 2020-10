Bogenschützen holen Meistertitel nach Hause

Bürstadt.Die Deutschen Feldbogenmeisterschaften des Deutschen Feldbogen Sportverbandes (DFBV) in Fulda waren für den Pfeil und Bogenclub Bürstadt (PBC) mit Erfolg gekrönt. Vertreten wurde er von den beiden Bogenschützen Harry Schweigkoffer und Sebastian Eberle.

Wettkampf über zwei Tage

Nach Anmeldung, Bogenkontrolle und Einweisung in die Hygienevorschriften bezogen die beiden in der näheren Umgebung ihr Quartier, bevor sie am darauffolgenden Tag an der Deutschen Meisterschaft teilnahmen. Bei dieser maßen sich auf dem 70 Hektar großen Waldgelände von Schloss Fasanerie 233 Feldbogenschützen.

Schweigkoffer trat in der Klasse Barebow Recurve Junge Senioren (Blankbogen) und Eberle in der Freestyle Limited Recurve (Recurve mit Visier) Klasse an. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Deutsche Meisterschaft nicht wie üblich an drei, sondern nur an zwei Tagen statt. Auf Zuschauer mussten die Sportler verzichten, und es wurde untereinander Abstand gewahrt.

Am ersten Tag wurde aus einer Entfernung von sechs bis 60 Metern auf Jagdscheiben und Tierbilder geschossen. Am zweiten Tag wurden die Pfeile aus einer Entfernung von sechs bis 73 Metern auf Feldscheiben abgefeuert. Schweigkoffer ließ mit 586 Ringen seine Konkurrenz hinter sich und wurde Deutscher Meister. Eberle belegte mit 580 Ringen den sechsten Platz in seiner Gruppe.

Da vom PBC Bürstadt nur wenige Schützen beim DFBV antreten, war eine Mannschaftsmeldung mit drei Personen einer Klasse bisher nicht möglich. Der Verein „X-Freunde Walzbachtal“ hatte das gleiche Problem. Daher entschlossen die beiden Vereine, in diesem Jahr eine Startgemeinschaft zu bilden.

Somit konnte Schweigkoffer (PBC) zusammen mit den Schützen Alexander Braun und Jochen Bollhöfer (beide X-Freunde) als Stilartmannschaft in der Blankbogenklasse an den Start gehen. Dies zahlte sich aus. Die drei zeigten eine solide Leistung und wurden Deutscher Meister in der Mannschaftswertung. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.10.2020