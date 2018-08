Bosselturnier zieht Leute an

Bobstadt.Das Zentrum des Kerwetreibens in Bobstadt hatte sich am Sonntag vom Feuerwehrgerätehaus, dem kleinen Rummelplatz und dem Gelände des SV Vorwärts Bobstadt zum Alten Rathaus hin verschoben. Auch wenn dort kein Kerwekranz über dem Gelände wehte, herrschte doch gediegene Gemütlichkeit. Bei Kaffee und Kuchen spielte das Duo Winkler und Winkler zur Unterhaltung der meist älteren Besucher.

Die Arbeitsgemeinschaft Dorfgeschichte hatte kleine Zelte aufgestellt und diese mit Tischen und Bänken ausgestattet. Ratskeller-Chef Carsten Block war für die Getränke und die kulinarische Verpflegung zuständig. Im Inneren des altehrwürdigen Gebäudes konnten sich Interessierte über die Geschichte Bobstadts anhand von rund 1200 Bildern, Zeitungsausschnitten, Urkunden und Büchern informieren.

Heimatgeschichte in Bildern

In Aufnahmen festgehalten waren dort die Erfolge der TG-Tanzgruppen oder das Einweihungsfest zur Ortsumgehung. Eine neue Luftaufnahme zeigte die Veränderungen im Vergleich mit dem Jahr 1930 auf.

Überflutete Straßen und Gebäude waren ebenso im Bild festgehalten. Diese hatte den Anwohnern und Feuerwehrleuten das Unwetter am 11. Juni beschert.

Interessant auch die historischen Bilder aus verschiedenen Bobstädter Vereinen und Fotos aus den beiden Weltkriegen. Selbst den Kleintierzuchtverein und alte Postkarten gab es zu bestaunen. „Wir haben in unserem Archiv noch etwa 2000 bis 3000 Aufnahmen“, erzählte Volker Utz, der als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft mit etwa 17 Helfern im Einsatz war. Er bedauerte ein wenig, dass das Kerwetreiben zum größten Teil aus dem historischen Ortskern zurück an das Gerätehaus gewandert war. Dort kümmert sich nicht nur die Feuerwehr sehr engagiert um die Kerwegäste, sondern auch der SV Vorwärts Bobstadt und Schausteller Markus Schneider. Auch der Liederkranz ist dabei stark vertreten und um den Erhalt der Tradition bemüht waren.

Spaß beim Bosseln

So hatte der Liederkranz zum Bosselturnier in die Sporthalle eingeladen. Von Johannes Kremser als Turnierleiter begrüßt, sorgten elf Mannschaften schon gleich zu Beginn für Jubel, Trubel und Heiterkeit. „Wir haben in diesem Jahr sogar Auswärtige dabei“, betonte Kremser. Denn nicht nur die Fireboys aus Riedrode gingen an den Start, auch die Partymäuse aus Bürstadt wollten ihr Glück bei „Eisstockschießen ohne Eis“ versuchen.

Jeweils drei Mannschaftsmitglieder aus Liederkranz I und II, SPD I und II, Gabo, Boule Freunde, SCS Bobstadt, SV Vorwärts Bobstadt, Stricher, Würmer und Partymäuse kämpften in zwei Gruppen um die ausgelobten Preise. Bei neun Spielen wurden die Gegner für die Teilnahme am Finale ausgespielt.

Am Ende gab es viele Preise. Die Partymäuse – die einzige reine Damenmannschaft – durften sich über einen Plüschbären freuen. Auf ihm stand zu lesen: „Schön, dass es dich gibt“. Wer zwischendurch Hunger, Durst oder gar Lust auf Süßes verspürte, wurde beim Jedermann-Bosseln bestens versorgt. „Wir haben 40 Kuchen und Torten“, erzählte Liederkranz-Mitglied Christa Wasem.

An den Tischen im kühlen Foyer genossen nicht nur viele Spieler das nahrhafte Angebot, auch viele Bobstädter nutzten die Gunst der Stunde und schleppten große Kuchenpakete nach Hause. Zudem drehte so mancher kleine Kerwebesucher noch eine fröhliche Runde auf dem Karussell.

