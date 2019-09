Boule-Kugeln rücken nah an die „Sau“

Bürstadt.„Ran an die Sau!“ ist bei den Boulefreunden Bürstadt nicht das Kommando zum Essenfassen am Spanferkel, sondern beschreibt die kleine, rote Kugel, die ein paar Meter vor ihnen im Sand liegt. Denn beim Boulespiel dreht sich alles um das sogenannte Schweinchen. In dessen Nähe sollen die Boulekugeln nach Abwurf so nahe wie möglich liegen bleiben. Jeder Zentimeter zählt und wird per Meterstab nachgemessen.

Dieses Mal hatten die Boulefreunde Bürstadt zum dritten Sommernachts-Familien-Doubletten-Turnier eingeladen, bei dem jeweils Zweierpaarungen gegeneinander antraten. Ob Paare, Geschwister, Eltern mit Kindern oder Großeltern mit Enkeln – die familiären Bande brachten viele interessante Paarungen zusammen. Vereinsmitglieder duften natürlich mitspielen, aber nur mit jeweils einem Spieler pro Team. Hierbei war ersichtlich, dass oftmals ein Teil der Paarung schon Bouleerfahrung hatte, während sein „Doppelpartner“ Neuland betrat. Manchmal hatten auch beide Teilnehmer keine große Boule-Erfahrung.

Doch darum ging es ja gerade. „Es ist ein Schnupperturnier, ein schönes Spiel in der Gemeinschaft“, erklärt Reiner Faust von den Boulefreunden. Seit Januar 2015 kann diese Sportart in Bürstadt ausgeübt werden. Natürlich hofft der Verein, dass er immer mehr Menschen mit dem Boulevirus infizieren kann. „174 Mitglieder haben wir bereits“, zeigte sich Faust erfreut. Boule sei ein tolles Spiel und mache süchtig.

Dies wollten 14 Paarungen, die sich für das Sommernachts-Boulen mit Pizza und Pasta im Boulodrome auf dem VfR Bürstadt Gelände angemeldet hatten, hautnah erleben. Die Teams kamen im Boulodrome, an den beiden Bouleplätzen im Robert-Kölsch-Stadion beim VfR Bürstadt, zusammen. Dort erhielten sie eine erste Einweisung und die Neulinge Informationen über die Spielregeln. Auch Kugeln wurden zur Verfügung gestellt.

Dann legten die Paarungen los. Es wurde ausgelost, wer beginnt. Ein Spieler dieses Teams stellte sich in den Wurfkreis von 50 Zentimeter Durchmesser und warf die „Sau“, die rote Kugel. Diese sollte sechs bis zehn Meter entfernt vom Wurfkreis auf dem Platz zum Liegen kommen. Dann ging es darum, die Eisenkugeln so nahe wie möglich an das „Schweinchen“zu platzieren. Hierbei konnten eigene Kugeln auch andere Kugeln verdrängen. Bei jedem Wurf müssen die Füße des Spielers innerhalb des Wurfkreises bleiben und Bodenkontakt behalten, bis die gespielte Kugel den Boden berührt.

Schließlich ging es hin und her. Die Teams spielten ihre Kugeln aus und versuchten, für sich die besten Platzierungen an der „Sau“ zu erspielen. Wenn das Augenmaß nicht ausreichte, zückte der Schiedsrichter auch mal den Meterstab.

Spieler im Altern zwischen zehn und 70 Jahren waren am Start, auch viele Kinder wie Justus Stöhr und Henry Braun. „Ich habe mit dem Boulespielen angefangen und Henry kam mal mit. Jetzt spielen wir regelmäßig zusammen und es macht richtig viel Spaß“, bestätigten die Kinder. Beim Turnier wurde auch viel mitgefiebert. Sowohl Spieler als auch Zuschauer waren immer wieder gespannt, ob der ein oder andere Wurf gelang oder nicht. Es war gar nicht so einfach, die Kugel tatsächlich dorthin zu bewegen, wo man wollte. Doch auch hier machte Übung den Meister.

Info: Weitere Informationen unter www.Ran-an-die-Sau.de.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019