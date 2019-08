Boule-Turnier feiert bei der Bobstädter Kerwe Premiere

Bobstadt.Mit einer pointierten Kerwerede (wir berichteten), Musik, Sport und guter Laune trotzten die Organisatoren um Feuerwehrvereinsvorsitzende Susanne Merl dem Wettergott am Kerwewochenende in Bobstadt. Hatte der Himmel sowohl am Freitag und Samstag immer mal wieder die Schleusen geöffnet, so wurden die zahlreichen Gäste am Sonntag dagegen mit strahlendem Sonnenschein verwöhnt.

„Wir hatten gestern noch einen tollen Abend mit „The Blue Berries“, berichtete Susanne Merl. Sie war sichtlich erleichtert, dass sie nach zwei anstrengenden Tagen für die Ehrenamtlichen der Feuerwehr nun das Zepter für weiteren Kerwespaß an den SV Vorwärts, TG und den Liederkranz abgeben konnte.

Während die Kinder noch einmal die Fahrgeschäfte stürmten, hieß es bei den Fußballern: „Willkommen zum Frühschoppen.“ Der ging nahtlos über in einen leckeren Mittagstisch, an den sich erstmals ein Laien-Boule-Turnier auf dem Sportplatz anschloss. In Dreier-Teams kämpften 13 Mannschaften um den Wanderpokal. Mit so klingenden Namen wie „Ran an die Sau“, „Partymäuschen“ oder „Die Stricher“ kämpften auch Kerweburschen und die „Bells of Street“ um die Trophäe. Begleitet von Partymusik, bei der auch legendäre WM-Partysongs nicht fehlen durften, wurde viel gefrotzelt und gelacht. Auch wenn das eine oder andere Gesicht noch von anstrengenden Nächten davor gekennzeichnet war – die Teams gaben alles. Am Ende siegten „Tick, Trick und Track“ mit den Spielern Henni Heiderich Mathias Mees und Gerd Withake.

Währenddessen ging es im Foyer der Sporthalle ruhiger und vor allen Dingen von den Raumtemperaturen kühler zu. Der GV Liederkranz hatte dort zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Neben vielen Senioren naschte auch Bürgermeisterin Bärbel Schader mit Ortsbeiratsmitglied Ursula Cornelius vom Süßen. Peter Pepper unterhielt unterdessen die Kinder mit lustig modellierten Luftballons.

Auf dem Tennisplatz wurde um Mannschaftspunkte gekämpft. Ins dortige TG-Vereinsheim hatte das Team der Gaststätte „Serve and Volley“ auch zum Frühschoppen geladen. Zum Abschluss der fünftägigen Sause gab es außerdem eine Schnitzparty am Abend.

Im Pfarrzentrum der katholischen Kirchengemeinde fand am Montag ein Senioren-Frühschoppen statt. Ein Kerwekranz wurde gehisst. Die Organisatoren hatten Rippchen mit Kraut für die Besucher vorbereitet, die auch beim Riwwelkuchen zugreifen konnten. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.08.2019