Boxgala großer Erfolg

Bürstadt.„Es war ein tolles Jahr und immer lustig!“ So lautete das Fazit vom Boxring-Vorsitzenden Dennis Guckert. Auch bei der Jahreshauptversammlung, die in der Vereinsgaststätte des VfR Bürstadt stattfand, ging es harmonisch zu.

In seinem Rechenschaftsbericht freute sich Guckert über eine erfolgreich durchgeführten Boxgala in der Erich Kästner-Sporthalle. Zudem hatten sich die Mitglieder am Stadtlauf und an der Aktion Saubere Landschaft beteiligt. Auch ein Anti-Aggressionstraining wurde in der Lindenhofschule in Groß-Rohrheim angeboten.

Zufrieden war auch Kassenführer Volker Lausecker. Auch wenn für die Boxgala noch Sponsorengelder ausstehen, sollen angesparte Guthaben den Rückstellungen zugeführt werden. Damit will sich der aus etwa 100 Mitgliedern bestehende Verein gegebenenfalls am geplanten Sport- und Bildungscampus finanziell beteiligen. „Unserem Verein geht es gut“, machte Lausecker deutlich. Die Entlastung des Vorstandes war damit reine Formsache.

Ausgiebig diskutiert wurde dagegen die neue Satzung, die Alfred Koch ausgearbeitet hatte. Nach der Prüfung durch das Finanzamt soll sie auf die Homepage gestellt werden. Zügig wurde über den turnusgemäß zur Wahl stehenden Vorstand abgestimmt. Neben Dennis Guckert (Vorsitzender) wurden sein Stellvertreter Markus Hartmann, Volker Lausecker (Rechner), Joachim Weiss (Schriftführer) sowie die Beisitzer Michael Eberle und Philipp Haffner für vier Jahre gewählt. Mario Herpel und Eduard Rescher sind für zwei Jahre Kassenprüfer. Fell

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.12.2019