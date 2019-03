Boxring hilft bei Aktion „Saubere Landschaft“

Bürstadt.Der Boxring Bürstadt nahm am Wochenende an der Aktion „Saubere Landschaft“ der Stadt Bürstadt teil. Mit 19 Mitgliedern wurde das Gebiet am Radweg Richtung Waldparkplatz gesäubert. Zusätzlich wurde im Sonneneck entlang der Solarwand sauber gemacht. Es kamen mehrere blaue Säcke mit Abfall zusammen, Dämmmaterial sowie ein Tisch, der im Wald entsorgt worden war. Der Boxring Bürstadt bedankt sich bei den zahlreichen Helfern, die an der Aktion beteiligt waren. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019