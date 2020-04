Brandschützer bleiben vorsichtig

Bürstadt.„Alle Übungen sind ausgesetzt, wir treffen uns innerhalb der Feuerwehr also gar nicht mehr – außer zu den Einsätzen“, sagt Stadtbrandinspektor Uwe Schwara. Auf Anfrage dieser Redaktion erklärt er, dass die Abstandsregelung in Zeiten von Corona bei der Feuerwehr nur schwer einzuhalten sei. „Wir müssen in Gruppen arbeiten und halten Abstand, soweit das denn geht.“ Die Desinfektion der Hände sei ganz wichtig. Zudem werde regelmäßig der Krankenstand der Einsatzkräfte überprüft. „Wir müssen schon vorsichtig sein. Denn wir wollen ja einsatzfähig bleiben“, sagt Schwara. „Jeder, der Symptome hat, muss uns das melden und natürlich daheim bleiben.“ 112 Brandschützer gebe es insgesamt bei den drei Wehren Bürstadt Mitte, Bobstadt und Riedrode. Zum Glück seien alle gesund, das habe die aktuelle Abfrage der einzelnen Wehrführer vor ein paar Tagen ergeben. cos

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.04.2020