Brandschützer freuen sich auf heiß ersehnte Verstärkung

Bürstadt.Wenn der Einsatz vorbei ist, wartet oft noch stundenlange Arbeit auf die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr: Reinigen, desinfizieren und prüfen gehört genauso zu den Aufgaben wie löschen und retten. Künftig soll in Bürstadt ein hauptamtlicher Gerätewart die ehrenamtlichen Helfer entlasten. „Das ist eine riesige Erleichterung für uns“, macht Stadtbrandinspektor Uwe Schwara (Bild) im Gespräch mit dieser Redaktion deutlich.

Gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter Rainer Stöckel erklärt Schwara, was der neue Rathaus-Mitarbeiter mitbringen sollte: Handwerklich fit sein, müsste er – oder auch sie. Eine Ausbildung als Elektriker wäre das Sahnehäubchen obenauf. Und auf jeden Fall sollten gewisse Vorkenntnisse vorhanden sein, was das Feuerwehrwesen betrifft. „Es ist ein weites Spektrum, das abgedeckt werden muss“, macht Schwara deutlich.

Zehn Ehrenamtliche beschäftigt

Bislang erledigen bei den drei Bürstädter Wehren insgesamt zehn Ehrenamtliche diesen technisch aufwendigen Job: Fünf in der Innenstadt-Wache, drei in Bobstadt und zwei in Riedrode. Wie viele Stunden dabei absolviert werden, will Schwara gar nicht zählen. „Eigentlich bräuchten wir zwei Hauptamtliche“, sagt er. Bewilligt ist zunächst aber nur eine Stelle. „Wir sammeln Erfahrungen – und prüfen dann den weiteren Bedarf“, kündigt Stöckel an.

Die ehrenamtlichen Gerätewarte stehen aber auch weiterhin zur Unterstützung bereit, versichert Schwara. Viele Aufgaben sind eben nur zu zweit zu erledigen. Wenn ein Notstromaggregat aus dem Fahrzeug gewuchtet wird, zum Beispiel. Oder die Tragkraftspritze ins Freie gehoben und gewartet werden muss. Manchmal geht es auch einfach nur darum, eines der 19 Fahrzeuge im Fuhrpark der Brandschützer in die Werkstatt zu fahren. „Man muss ja irgendwie auch wieder nach Hause kommen“, erklärt der Feuerwehrchef.

Auf jeden Fall seien die Kameraden heilfroh, dass sie bald Unterstützung bekommen. Schon allein, weil immer wieder Mitglieder der Wehr ausscheiden. „Und eine gewisse Fluktuation gibt es eben auch bei den Gerätewarten.“ Also müssten neue gefunden werden, die bereit sind, das große Pensum an Seminaren und Schulungen zu absolvieren. Zudem würden die Aufgaben der Gerätewarte immer umfangreicher. Schon alleine durch die Digitalisierung. So sehr sich die Mitglieder der Wehren über ihre moderne Funkausstattung freuen: Alle neuen Geräte brauchen ein jährliches Update. „Schon allein das kostet Stunden“, berichtet der Stadtbrandinspektor.

Einen immer größeren Stellenwert erhält die akribische Reinigung der Schutzkleidung. Bei Brandeinsätzen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass sich krebserregende Substanzen an Helmen, Jacken und Hosen festsetzen. Dieser Schmutz muss unbedingt von Aufenthaltsräumen und vor allem vom privaten Bereich ferngehalten werden, lautet eine wichtige Regel für die Feuerwehrleute. Sehr genaue Hygienevorschriften betreffen auch die Atemschutzgeräte, die ebenfalls nach jedem Einsatz desinfiziert werden müssen. „Davon hängen Leben ab, die müssen funktionieren“, sagt Uwe Schwara nachdrücklich.

Insgesamt schätzt der Stadtbrandinspektor die Zahl all der Geräte, die jedes Jahr geprüft und gewartet werden müssen, auf etwa 3000. Und jeder Arbeitsgang wird schriftlich dokumentiert. „Da kommen Sie irgendwann nicht mehr hinterher, das ist ein Riesenaufwand.“

Bis der neue Gerätewart anfangen kann, dauert es allerdings noch einige Monate. Zwar steht das Geld für die Verstärkung im Haushalt bereit. Noch feilen Stöckel und Schwara aber an den Details für die Ausschreibung. Ist die Auswahl getroffen, muss auch der Magistrat grünes Licht geben. Frühestens im Sommer könnte die neue Kraft dann anfangen, schätzen die beiden. „Aber das wäre sportlich. Wahrscheinlich wird es eher Herbst“, vermutet der Ordnungsamtsleiter. Schon allein, weil oft noch Kündigungsfristen beachtet werden müssten.

Dass sich zügig ein passender Kandidat findet, daran hat Schwara keinen Zweifel. Interessierte Feuerwehrleute gebe es sicher genug, meint er. Die „optimale Lösung“ wäre es aber für Stöckel, wenn der – oder die – künftige Hauptamtliche neu zur Bürstädter Wehr stoßen würde. „Dann käme er on top und könnte auch tagsüber mit ausrücken.“ Die Berufsbezeichnung lautet zwar Gerätewart: „Er macht dann aber jede unserer Tätigkeiten mit“, versichert Schwara. Die städtische Wehr stehe mit 712 aktiven Einsatzkräften ganz gut da. Viele arbeiten tagsüber allerdings auswärts. Verstärkung könne also keinesfalls schaden. (Bild: Fell)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020