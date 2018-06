Brandschützer löschen Hunger und Durst

Anzeige

Riedrode.Nach nächtlichem Regenguss und Gewitter scheinte zum Tag der offenen Tür wieder die Sonne – sehr zur Freude der Gastgeber von der Riedroder Feuerwehr. Mit schwungvollen Tönen vom Spielmannszug Bürstadt-Hofheim in den Tag geleitet, füllten sich schon bald die Biertischgarnituren. Alle Gäste, darunter viele Kameraden umliegender Feuerwehren, einte ein Gedanke: „Hunger und Durst“. Mit verschiedenen Schnitzelvarianten traten Küchenchef Stefan Thomas und seine Crew diesem entgegen.

Neben Erstem Stadtrat Walter Wiedemann und Stadtbrandinspektor Uwe Schwara fielen 14 Feuerwehrkameraden aus Nordrhein-Westfalen auf. Dort ist der ehemalige Wehrführer David Rennert beruflich beim Löschzug Osterath im Einsatz. An den Wochenenden steht er aber im Bedarfsfall in Riedrode zur Verfügung. Zudem ist er hier als Ausbilder und im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig.

Auch am Tag der offenen Tür stand die Öffentlichkeitsarbeit auf der Agenda. Nach ihrer „Löscheimeraktion“ (wir haben berichtet) sind die Ehrenamtlichen weiterhin auf der Suche nach Verstärkung. Einen Erfolg können sie inzwischen vermelden: Benjamin Eichmann, der als Freiwilliger bei der BASF in Sachen Brandschutz tätig ist, wird die Aktiven in Riedrode unterstützen. Zudem freut sich Wehrführer Sascha Brutscher, dass im nächsten Jahr fünf Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden können.