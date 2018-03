Brandschützer verteilen Info-Broschüre an Bürger

Anzeige

Riedrode.211 Mitglieder zählt der Feuerwehrverein in Riedrode. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung berichtete Uwe Zinnel, stellvertretender Vereinschef, von zahlreichen Aktivitäten.

Neben einem gut besuchten Tag der offenen Tür waren die Mitglieder mit einer Bude am Weihnachtsmarkt in Bürstadt aktiv. Der Tradition verpflichtet und mit Hilfe des 1. RFC Brunnebutzer machten die Brandschützer am Nikolausabend eine große Schar Kinder am Dorfbrunnen mit vielen Geschenken glücklich.

Ehrungen 40 Jahre: Hans Jäckel und Dieter Geiß 25 Jahre: Paola Fuchs, Gabriele Bierbaum, Thorsten Reski, Bernd Deckenbach und Lothar Gramlich.

Zudem beteiligte sich der Verein an der Aktion „Saubere Landschaft“. Hier beklagte Zinnel, dass das Engagement der Vereine insgesamt nachlasse „Eine stärkere Beteiligung an der Aktion würden wir sehr begrüßen – gerade weil Umweltschutz jeden angeht“, machte Zinnel deutlich.