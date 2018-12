Brandschutz und Erste Hilfe in Theorie und Praxis

Bobstadt.Für die Erzieher des Kindergartens „Pater Maximilian Kolbe“ sowie die Lehrer der Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt hatten die Brandschützer der Feuerwehr Bobstadt einen ganzen Schulungstag geplant.

Zu Beginn begrüßten der Wehrführer Sebastian Kaiser und der Vorsitzende Rupert Getrost die Teilnehmer. Im Schulungsraum der Feuerwehr Bobstadt begann Sebastian Kaiser mit einer theoretischen Einführung von tragbaren Feuerlöschern. Im Anschluss darauf sind alle zur BASF aufgebrochen, um auf dem werkseigenen Löschübungsplatz ihr erlangtes Wissen in der Praxis umzusetzen.

Zurück in der Feuerwehr Bobstadt wurde gleich mit einer Unterweisung in der Ersten Hilfe weitergemacht. Hierfür teilte Sebastian Kaiser die Teilnehmer in zwei Gruppen. Kaiser machte mit der einen Gruppe die Theorie in Erster Hilfe, und Kevin Wiedemann übte mit der anderen Gruppe die stabile Seitenlage. Zur Unterstützung kam der Referent Peter Winkler vom DRK Bürstadt, er schulte die Teilnehmer im Umgang mit einem Automatischen Defibrillator (AED).

Freude über Engagement

Für das leibliche Wohl der Gäste, hatte das Küchenpersonal ein Frühstück und ein Mittagessen mit eingeplant. Nach einem Abschlussgespräch wurde jedem Teilnehmer noch eine Teilnahmebestätigung ausgehändigt. Kaisers Fazit lautete: „Wir können uns in Bobstadt freuen, so ein engagiertes Personal im Kindergarten und in der Schule zu haben.“ red

