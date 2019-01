Brass Band und Wehr unterwegs

Biblis.In Biblis und den Ortsteilen werden am Samstag, 12. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume abgeholt. Die Mitglieder der Brass Band treffen sich um 10 Uhr vor der katholischen Kirche in Biblis. In Nordheim sammelt die Jugendfeuerwehr ab 9 Uhr die Weihnachtsbäume im Ort ein. In Wattenheim sind Brandschützer und Jugendfeuerwehr ab 10 Uhr unterwegs. Für das Abholen sollten die Bäume jeweils sichtbar vor dem Haus platziert werden. Alle Helfer freuen sich über eine Spende für die Jugend. In Wattenheim bekommen die Tannenbäume zum Abschluss noch einen großen Auftritt. Sie werden bei einem Neujahrsfeuer auf dem dem Gelände der SG NoWa verbrannt. Beginn ist um 14 Uhr. red

