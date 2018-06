Der Beethovenplatz ist früher häufig als Festplatz genutzt worden: Inzwischen sind diese rar geworden. Lediglich zum Flohmarkt treffen sich dort alle paar Wochen einige Bürger. © Nix

Bürstadt. „Was brennt der Stadt auf den Nägeln?“ Das fragt sich Sebastian Parker (Bild), Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bergstraße mit Sitz in Bürstadt. Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, den Beethoven- und Turnvater-Jahn-Platz in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ aufzunehmen, will Parker nun abwarten, welche Ziele Bürstadt konkret verfolgt, ehe er an die

...

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 06.06.2018