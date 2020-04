Brautmoden kehren zurück nach Bürstadt

Renate Strandt und Michaela Gündling (r.) im neuen Domizil. Jutta Fellbaum (Fell)

Bürstadt.Sie erfüllt Mädchenträume, macht Mütter glücklich und lässt kleine Brautjungfern bezaubernd aussehen. Aber auch der Bräutigam und die männlichen Hochzeitsgäste finden bei Renate Strandt und ihrem Team festliche Kleidung für die ganz besonderen Tage im Leben. Nach etwas über drei Jahren, in denen Amazing Dress seine Träume aus Tüll und Spitze im Kaufland bei Rosengarten anbot, ist das Geschäft wieder nach Bürstadt zurückgekehrt: Renate Strandt hat mit ihren Braut- und Festmoden nach langer Suche neue Räumlichkeiten im ehemaligen AWG-Gebäude im Einkaufszentrum Nord bezogen. Wie viele andere Einzelhändler durfte sie jetzt endlich öffnen.

In dem großzügigen, hellen und frisch renovierten Laden hängen etwa 1400 Brautkleider an den Ständern. Die Herren können unter etwa 300 Anzügen wählen. Aber auch festliche Kleidung für den Gang zum Standesamt, Trauzeugen und Blumenkinder ist in großer Auswahl vorhanden. Accessoires wie Schleier, Schmuck, Diademe, Taschen und Schuhe gehören zum Angebot von Amazing Dress.

„Unsere Auftragsbücher waren bis in den August hinein voll“, berichtet Renate Strandt, die am Mittwoch ihre ersten Kunden in den neuen Räumlichkeiten begrüßen konnte. Doch wegen der Corona-Pandemie hagelt es mittlerweile nur noch Absagen. „Ein Brautpaar hat es besonders schwer erwischt“, bedauert sie. Die beiden hatten am genau 20. März mit 250 Gästen heiraten wollen. Mit dem Verbot von Großveranstaltungen und dem bestehenden Kontaktverbot musste bei weitem nicht nur dieses Fest abgesagt werden. Auch viele andere Feiern wurden vorsorglich bis ins nächste Jahr verschoben.

Zurzeit ist das Team von Montag bis Donnerstag jeweils von 13 bis 18 Uhr anzutreffen. Dazu werden die Kunden freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr umfangreich beraten. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften findet auch der Verkauf statt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.04.2020