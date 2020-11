Briefe vom Nikolaus

Bürstadt.Corona macht in diesem Jahr auch dem Nikolaus die Arbeit schwer. Deswegen können die Pfadfinder nicht wie gewohnt als Bischof Nikolaus die Familien besuchen, um ihnen die Legende des Heiligen zu erzählen. Ganz wegfallen soll die liebgewonnene Tradition aber auch nicht. Daher haben die Pfadfinder beschlossen, den Nikolaus Briefe an die Kinder schreiben zu lassen. Wer also am 5. Dezember gegen Abend einen Brief vom Nikolaus bekommen möchte, schreibt den Pfadfindern bis zum 30. November eine Mail an slr@dpsgbuerstadt.de. Wichtig sind Adresse und die Namen der Kinder. Wer möchte, kann auch gerne ein oder zwei positive Eigenschaften der Empfängerkinder nennen.

Der Brief vom Nikolaus wird am 5. Dezember gegen Abend in den Briefkasten eingeworfen, so dass am Nikolausmorgen das zu beschenkende Kind den Brief selbst herausholen kann. Vielleicht wartet vor der Haustür ja auch noch das ein oder andere kleine Geschenk der Eltern. Es bietet sich an, den Brief bei einer kleinen, gemütlichen Nikolausfeier in der Familie vorzulesen. Die Nikolausaktion der Bürstädter Pfadfinder findet auf Spendenbasis statt. Der Erlös kommt ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zugute. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.11.2020