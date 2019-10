Brücke wartet auf 18 Stahlträger

Bürstadt.Stück für Stück kommen die Doppel-T-Träger angefahren, jeder mit seinem eigenen Schwertransport: Am Wochenende werden die Bauteile für die neue Brücke über die B 44 bei Bürstadt eingesetzt. Eine größere Sache, wie der Landesbetrieb Hessen Mobil ankündigt. Ab Freitagmorgen, 18. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 20. Oktober, bleibt der Streckenabschnitt voll gesperrt. Am Montag soll der Verkehr dann wieder fließen.

Das neue Bauwerk wird gebraucht, weil die B 47 künftig vierspurig zwischen Lorsch und der Wormser Rheinbrücke verlaufen soll. Als erster Abschnitt sind die 2,6 Kilometer zwischen Rosengarten und der Riedbahn an der Reihe. Ab Frühjahr 2020 will Hessen Mobil die Strecke freigegeben. Seit Januar laufen die Bauarbeiten – und auch die Vorbereitungen für den großen Kraftakt, der jetzt am Wochenende ansteht: Die 18 Stahlträger mit vorgefertigten Betonteilen werden nach und nach angeliefert, mit einem Kran eingehoben und montiert.

Aus Laubheim bei Ulm werden die bis zu 30 Meter langen Bauteile nach Bürstadt geschafft, ein Teil über Lampertheim auf der B 44, der Rest über die A 67 bei Lorsch und dann weiter über die B 47. Etwa eine Stunde dauert es, bis der Stahlträger am Kran befestigt und an seinen endgültigen Platz gehoben wird. In diesem Takt sollen auch die Schwertransporter anrollen.

Sind alle 18 Träger nebeneinander montiert, nimmt die neue Fahrbahn direkt Gestalt an: Die etwa zwei Meter breiten Betonplatten sollen bündig aneinander stoßen und den Untergrund für die zwei neuen Spuren bilden. Darauf kommen dann die Deck- und Asphaltschichten, wie Jochen Vogel von Hessen Mobil berichtet.

Arbeiten bis Frühjahr 2020

Sind die Bauteile eingepasst, können dann auch noch die letzten Tonnen Erdreich verfüllt werden, die zwischen der neuen Brücke und der Auffahrt auf die B 47 in Richtung Bensheim noch fehlen. Insgesamt 60 000 Kubikmeter Masse werden gebraucht, um den Wall südlich von Bürstadt zu verbreitern und Platz für die beiden neuen Spuren zu schaffen. Damit die Bagger und Planierraupen genügend Raum zum Rangieren haben, ist die Abfahrt von der B 44 in Richtung Bensheim bislang noch gesperrt. Pünktlich bis Freitag soll diese Sperrung aber wieder aufgehoben werden.

Schließlich führt hier die Umleitung entlang: von der B 44 auf die B 47 bis zur Abfahrt Bürstadt-Ost. Von dort wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn und wieder zurück auf die B 44 geführt. Als Alternative können die Autofahrer einen Bogen über Rosengarten schlagen und die Sperrung so großzügig umfahren.

Auch zwischen Rosengarten und Bürstadt dauern die Bauarbeiten noch an. Zwar fließt der Verkehr schon auf den zusätzlichen Spuren – aber immer noch einspurig in beide Fahrtrichtungen. Die „alte“ Strecke bleibt zunächst gesperrt, weil die Entwässerung komplett erneuert werden muss. Außerdem fehlt die Betonleitwand auf dem Mittelstreifen, wie Jochen Vogel erläutert. Ohnehin wolle Hessen Mobil die Gelegenheit nutzen, um den Asphalt zu erneuern.

Genauso geht der Landesbetrieb auch bei der bestehenden Brücke über die B 44 vor: Wenn das neue Bauwerk fertig ist, soll der Verkehr in beide Richtung darüber fließen. Dann ist die alte Überführung über die B 44 an der Reihe.

Vor dem Frühjahr 2020 wird es also nichts mit freier Fahrt auf der Strecke. Erst dann plant Hessen Mobil, die ersten vierspurigen 2,6 Kilometer freizugeben. Nach und nach soll dann auch der Rest ausgebaut werden. Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt – von der Riedbahn bis Riedrode – laufen seit Monaten, die Arbeiten könnten also zügig starten.

Der weitere Ablauf ist noch unklar. Größter Unsicherheitsfaktor ist nach wie vor der Streckenteil bei Rosengarten. Landwirte hatten gegen eine neue vierspurige Umgehung geklagt. Die Planungen liegen deshalb vorerst auf Eis.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.10.2019