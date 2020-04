Brunnen soll Trost spenden

Biblis/Heppenheim.Ein Stein, der die Menschen zum Nachdenken anregt: Günter Mössinger, der Vorsitzende des Nordheimer Vereins für Heimatgeschichte, empfiehlt in dieser schwierigen Zeit einen Spaziergang zu einem ganz besonderen Brunnen in Heppenheim an der Bergstraße. „Er hat bestimmt schon vielen Besuchern Trost und Zuversicht gebracht“, ist Mössinger überzeugt. Der Brunnen ist in Heppenheim am Wanderweg zwischen dem ehemaligen psychischen Landeskrankenhaus und dem Friedhof, in südlicher Richtung am Ende der Krankenhausmauer auf der linken Seite zu finden. „Gute Zeit – böse Zeit, gehn vorüber alle beid“ ist darauf in Sandstein gemeißelt. cos (BILD: Köhler)

© Südhessen Morgen, Montag, 20.04.2020