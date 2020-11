Brunnen wieder funktionsfähig

Bobstadt.„Der Brunnen in den weißen Aspen von Bobstadt wurde komplett überarbeitet und funktioniert wieder. Das ist für die Sicherheit ganz wichtig – gerade mit der Holzhandlung nebenan“, erklärt Ordnungsamtsleiter Rainer Stöckel. Denn in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung am Mittwochabend hatte Ingenieur Michael Schweiger berichtet, der Brunnen in diesem Bobstädter Gewerbegebiet sei versandet. Nachdem die Feuerwehr bei Löscharbeiten im Januar kein Wasser entnehmen konnte, „wurde das direkt überprüft und repariert“, sagt Stöckel. Schweiger hatte den Kommunalpolitikern berichtet, mit der Erschließung des Mittelfelds und den Anschlüssen ans Kanalnetz sei dann auch genug Löschwasser vorhanden. Dafür sei aber schon jetzt gesorgt. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020