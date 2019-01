Bülent Ceylan für Courage-Orden gefeiert

„Herr Ceylan, Sie haben uns fertig gemacht“, sagte Frank Reichmann, der Vorsitzende des Bürstädter HCV schon bei der Begrüßung. „So voll wie heute war das Bürgerhaus beim Ordensfest noch nie“, fügte er hinzu. Und so viele Menschen drängelten sich auch noch nie auf dem Gruppenfoto nach der Auszeichnung von Bülent Ceylan mit dem Courage-Orden. Neben den Fotografenkameras gingen dutzende Handys in die Höhe, um die HCV-Familie mit dem Mannheimer Comedian und den anderen Gästen abzulichten.

Viel zu lachen gab es an diesem Nachmittag. Etwas anderes hatten die zahlreichen Gäste, die der Einladung des HCV gefolgt waren, auch nicht erwartet. Für die ersten Lacher sorgte dabei Landrat Christian Engelhardt. Er gab zu, dass er ganz schön neidisch auf Bülent Ceylan sei. Denn als der Landrat ins Rathaus gekommen sei, habe er schon lautes Lachen aus dem Büro der Bürgermeisterin Bärbel Schader gehört. Sie habe gleich versucht, den Comedian für einen Termin zu verpflichten. Doch dieser habe nur geantwortet: „Ich kann nix verspreche.“ „Das würde auch gern mal sagen“, so der Landrat. Von Politikern würde immer erwartet, dass sie etwas versprechen - und dass sie es dann auch einhalten. Sonst würden sie nicht mehr gewählt.

Eine Überraschung hatte Laudator Franz Lambert, der den Orden 2013 bekommen hatte, mitgebracht. Der Heppenheimer spielte zu Ehren des Preisträgers auf seiner Orgel und plötzlich erschien die Bauchtänzerin Fatima Jones auf der Bühne und tanzte für Bülent. Zu „Ein bisschen Spaß muss sein“ hatten dann auch ein paar Gardemädchen ihren Auftritt. Die HCV-Garde und die Gruppe Charisma hatten zuvor schon einen gemeinsamen Tanz gezeigt.

„Musik kennt keine Grenzen. Sie schafft Freundschaften, genau wie das Lachen“, eröffnete er seine Laudatio. Der HCV habe die richtige Entscheidung getroffen bei der Wahl seines Ordensträgers. Und er selbst habe erst einmal Schluckauf bekommen, als er erfahren habe, dass er die Laudatio auf den „beliebtesten und meiner Meinung nach bestaussehendesten Comedian Deutschlands“ halten sollte.

Er erinnerte an die Anfänge der Karriere Ceylans, der in der Schule Lehrer und Mitschüler schon mit Parodien auf Boris Becker und Helmut Kohl unterhalten habe. Und er berichtete von dem Credo des jungen Ceylans: „Du kannst scheiße aussehen, aber wenn du die Mädels zum Lachen bringst, hast du gewonnen.“ Bülent Ceylan sei dies nicht nur bei dem Mädchen gelungen. Er gewinne das Herz aller Menschen.

Allerdings sei der Erfolg nicht über Nacht gekommen, die Säle nicht immer brechend voll gewesen. Doch Bülent habe sich nicht entmutigen lassen, habe „den Träumen die Chance gegeben, wahr zu werden“. Dazu hatte auch ein Video beigetragen, dass Bülents Vater Ende der 90er Jahre bei dem Nachwuchs-Wettbewerb „Gipfelstürmer“ habe drehen müssen. Es sei total verwackelt gewesen und der Vater habe sich entschuldigt mit den Worten: „Ich musste dauernd lachen.“

Doch Bülent Ceylan mache nicht nur Spaß, er hinterfrage auch die Dinge. Indem er typische Klischees über Deutsche und über Türken aufs Korn nehmen, entlarve er die Absurdheit von Vorurteilen. Dabei finde er auch klare Worte für die Entwicklungen im Heimatland seines Vaters. Allerdings sei es auch bedenklich, „wenn man für das Ausüben der Meinungsfreiheit wieder Courage braucht“, machte Lambert deutlich. Bülent Ceylan griff diesen Punkt in seinen Dankesworten wieder auf und stellte klar: „Ich loss mir die Gosch net verbiete.“

Lambert berichtete auch vom sozialen Engagement des Preisträgers, dem Einsatz für die Aids-Hilfe und für die Stiftung Lesen. Er nannte die Gründung der „Bülent Ceylan für Kinder Stiftung“ unter dem Dach der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, über die auch Melanie Magin, die die Stiftung betreut, zuvor gesprochen hatte. Lambert versprach dem Preisträger: „Wenn du musikalische Unterstützung brauchst, ich komme.“

Bülent Ceylan zeigte sich sehr berührt von den Worten Lamberts. „Das ist die schönste und beste Laudatio, die ich je gehört habe. Ich hatte Tränen in den Augen“, gab Ceylan zu. Dann hielt er es mit den Worten seiner Mutter: „Erst mal Danke sagen, bevor du einen Witz machst.“

Der Dank ging an die Menschen, die ihn in den mehr als 20 Jahren begleitet haben, etwa an seinen Freund und Bodyguard Ali, der in den 80er Jahren als Flüchtling aus dem Libanon nach Deutschland gekommen ist. Aber auch an seine Familie: „Ja, ich habe Frau und Kinder. Aber ich bin nicht der Typ, der ständig Bilder von ihnen im Internet postet“, sagte er und bekam dafür viel Applaus.

Schließlich dankte Ceylan dem HCV mit seinen Aktiven, den Bürstädtern mit ihrer Bürgermeisterin und „seinem tollen Publikum“. Das bekam natürlich ein paar Kostproben aus seinem Repertoire zum Thema Hochdeutsch und Dialekt zu hören. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt nahm sich der Comedian noch Zeit für Autogramme und Gespräche: „Schließlich will ich ja heute auch feiern.“

