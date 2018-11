Bürger können mitreden

Bürstadt.Seit Juni konnten die Bürstädter bereits in ganz unterschiedlichen Veranstaltungen an der Erarbeitung des „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts“ für die östliche Kernstadt mitwirken. Die dritte Bürgerveranstaltung findet am Donnerstag, 15. November, statt.

In einer der vorigen Veranstaltung wurden bei einem öffentlichen Stadtteilspaziergang gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem beauftragten Team der NH ProjektStadt vor Ort Stärken und Schwächen des Gebiets analysiert. Dann wurden im Rahmen einer Projektwerkstatt gemeinsam Vorschläge für Ziele und Problemlösungen erarbeitet. Daneben gab es weitere Möglichkeiten, sich in die Diskussion einzubringen, etwa an einem Infostand der NH ProjektStadt auf dem Brutzelfest des TV Bürstadt.

Aus den verschiedenen Anregungen wurde vom Team der NH ProjektStadt inzwischen ein Vorschlag für einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Er umfasst alle Maßnahmen, die im „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts“ für die nächsten zehn Jahre zur Umsetzung vorgesehen werden sollen. Der Vorschlag soll nun mit Bürgern diskutiert werden. Hierzu laden die Stadt Bürstadt und die NH ProjektStadt alle Interessierten zu einer dritten Bürgerveranstaltung ein. Diese findet am Donnerstag, 15. November, ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Pfarrkirche St. Peter in der Wolfstraße 22 (Eingang Siegfriedstraße) statt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018