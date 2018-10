Bürgermeisterin Schader fordert Zuschüsse

BÜRSTADT.Als „beeindruckendes Zukunftsprojekt“ bezeichnete Peter Beuth (CDU) die Planungen für den Sport- und Bildungscampus, der zwischen Nibelungenstraße und Wasserwerkstraße entstehen soll. Der hessische Innenminister machte auf seiner Wahlkampftour durch Südhessen im ehemaligen Vereinsheim des Volkschors halt, wo heute der Jugendtreff zuhause ist. Mit seinem Besuch wollte er seinen christdemokratischen Parteifreund Alexander Bauer im Kampf um das Direktmandat für den Kreis Bergstraße-West im Landtag unterstützen und sich über das Leuchtturmprojekt vor Ort informieren.

Bürgermeisterin Bärbel Schader erläuterte dem Innenminister, zu dessen Zuständigkeit auch der Bereich Sport gehört, die Multifunktionalität der geplanten Anlagen. Sie berichtet, dass etliche Vereine hinter dem Projekt stehen. Folgerichtig begrüßte sie vor der Ortsbegehung zwischen dem alten Tennenplatz und dem Rasenfeld des VfR die Vereinsvertreter des Pfeil- und Bogenclubs, des TV Bürstadt, des VfR und des Jugendfördervereins, die alle eine neue Heimat auf dem Campus finden werden.

Alexander Bauer wies auf das ehrenamtliche Engagement vor Ort hin und bezeichnete den zukünftigen Sport- und Bildungscampus, der gerade auch für den Bereich des „Jedermannsports“ geöffnet werden soll, als „Meilenstein für den gesamten Kreis Bergstraße“.

Zurück an der Planungstafel erläuterte Schader die weiteren Details und die damit entstehende Vernetzung der Interessen aller Beteiligten. Im Mittelpunkt des Areals soll ein „Bildungszentrum“ entstehen, das auch als Standort für Sprachkurse und weitere Integrationsangebote der Flüchtlingshilfe-Organisationen genutzt werden kann. Zusätzlich wird auf dem Gelände ein neuer Bewegungskindergarten gebaut.

Die Bürgermeisterin unterstrich, wie wichtig es für die Stadt sei, dass die Finanzierung des gesamten Konzepts durch möglichst viele Fördertöpfe von Land und Bund erfolge. An Peter Beuth gerichtet sagte sie: „Die Gelder müssen fließen.“ Und: „Wir brauchen eine gesicherte Finanzierung, wir warten auf die entsprechenden Förderbescheide.“ Von Seiten der Dietmar Hopp-Stiftung seien für das Bürstädter Campus-Konzept bereits zwei Millionen Euro als finanzielle Unterstützung zugesagt.

Beuth sagte: „Ein solches Projekt gibt es bis jetzt in seiner Vielfalt und in seiner gesamtheitlichen Konzeption noch nicht in Hessen.“ Er versprach die Unterstützung seines Hauses und die seiner Ministerkollegen und stellte fest: „Sie können stolz sein auf ihre Bürgermeisterin. Ohne Bärbel Schader und ihr unermüdliches Engagement gäbe es diese Planungen zum jetzigen Zeitpunkt sicher noch nicht“.

Förderprogramme für Vereine

Der Minister war überzeugt, dass gerade der Breitensport einen wichtigen Beitrag zur Integration und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leiste. „Teilweise kann mit kleinen Beträgen zur Unterstützung der Vereine viel erreicht werden.“ Die Programme für weiterführende Vereinsarbeit und zur Förderung des Nachwuchsleistungssports in Hessen seien „die richtigen Wege“. Mit einem Budget von 47 Millionen Euro würden aktuell zwei Millionen Sportler in 8000 Vereinen und rund 130 000 Menschen im Ehrenamt unterstützt.

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018