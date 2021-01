Bürstadt bereit für Briefwahl

Bürstadt.Zwar findet die Kommunalwahl erst am Sonntag, 14. März, statt. Aber die Bürger können ab Montag, 1. Februar, Briefwahl beantragen – auch in Bürstadt. Dort ist dies auf mehreren Wegen möglich.

Online: Auf der Homepage unter www.buerstadt.de steht der Button „Wahlscheinantrag“ zur Verfügung.

Per Vordruck: In der Zeit vom 8. bis 21. Februar werden die Wahlbenachrichtigungen versendet. Durch Ausfüllen des Vordrucks auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung können ebenfalls die Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Persönlich: Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen können beim Wahlamt beantragt und abgeholt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der direkten Stimmabgabe vor Ort. Die persönliche Antragsstellung ist Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie montags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr möglich. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, bittet die Stadt die Bürger, auf die persönliche Beantragung der Brief-wahlunterlagen zu verzichten. Es gibt die Möglichkeit, die Wahlunterlagen im Eingangsbereich des Rathauses zu beantragen und sich diese dann zusenden zu lassen.

Für Dritte/Vollmachten: Wer die Briefwahlunterlagen für eine andere Person beantragen möchte, benötigt eine schriftliche Vollmacht der betreffenden Person. Um Missbrauch auszuschließen, darf eine Person nicht mehr als vier weitere Personen per Vollmacht vertreten.

E-Mail: Unter Angabe des Familiennamens, des Vornamens, des Geburtsdatums sowie der Anschrift kann der Wahlschein auch per E-Mail an wahlen@buerstadt.de beantragt werden. Die Stadt empfiehlt jedoch die Beantragung im Online-Verfahren.

Die Briefwahlunterlagen bestehen aus dem Wahlschein, je einem Stimmzettel für die Wahlen, für die man wahlberechtigt ist, je einem amtlichen Stimmzettelumschlag in der Farbe des Stimmzettels, einem Wahlbriefumschlag, den die Stadt Bürstadt freigemacht hat und einem Merkblatt zur Briefwahl, mit Informationen in Wort und Bild, wie die Stimme per Briefwahl abgegeben werden kann. Die Deutsche Post gewährleistet, die eingeworfenen Unterlagen kostenlos zum Wahlamt der Stadt Bürstadt zu transportieren.

Wer Fragen zur Wahl hat, kann sich an das Wahlamt der Stadt Bürstadt wenden. Dies ist möglich unter den Rufnummern 06206/70 12 30 oder 06206/70 12 34, per E-Mail an wahlen@buerstadt.de oder postalisch an das Wahlamt, Magistrat der Stadt Bürstadt, Rathausstraße 2, 68642 Bürstadt. red/kur

