Bürstadt bewirbt sich um Fördergelder

Bürstadt.Wohin soll sich Bürstadt in den nächsten Jahren entwickeln? Das war nicht nur Thema der Haushaltsrede von Bürgermeisterin Bärbel Schader. Auch bei den weiteren Tagesordnungspunkten wurden Weichen gestellt für die Zukunft der Stadt.

Schader ging in ihrer Rede, die zugleich eine Bilanz ihrer ersten Amtszeit als Bürgermeisterin war, auf die Projekte ein, die Bürstadt im kommenden Jahr angehen möchte. Knapp 1,7 Millionen Euro werden in das Straßenbauprogramm investiert. 2,2 Millionen Euro müssen im Bereich Abwasserbeseitigung ausgegeben werden. 393 000 Euro sind für Feuerwehrfahrzeuge eingeplant. Beides seien Pflichtaufgaben, wie die Bürgermeisterin betonte. Für die Investitionen in die Kläranlage mussten 1,4 Millionen Euro aufgenommen werden, was allerdings genehmigungsfähig sei, eben weil es sich um eine Pflichtaufgabe handle.

Eine Million Euro ist für den Umbau der Nibelungenstraße in eine Fahrradstraße gedacht. Für 400 000 Euro soll das Areal mit den Raiffeisenhallen entwickelt werden. Beides passiert im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche“. 1,2 Millionen Euro fließen in den Umbau des Bahnhofsumfelds einschließlich S-Bahn und neuer Treppe zu den Bahnsteigen.

Für den Bildungs- und Sportcampus gibt es 500 000 Euro. Ebenfalls eine halbe Million Euro will die Stadt für Grundstücksankäufe ausgeben. Schader machte deutlich, dass diese Investitionen nur durch „gute Vernetzung nach Wiesbaden“ und durch Förderprogramme wie die „Aktiven Kernbereiche“ und künftig die „Soziale Stadt“ möglich seien.

Anfang der Woche sei ein weiterer Förderbescheid für die „Soziale Stadt“ über 2,5 Millionen Euro gekommen – ebenso wie die Zusage für eine „sehr gute Förderquote von 71,75 Prozent“, wie die Bürgermeisterin verkündete. Und Bürstadt will sich um weitere Förderungen bemühen.

So wird das Integrierte Handlungskonzept fortgeschrieben und es gibt eine erneute Bewerbung um Mittel aus dem Programm „Lokale Ökonomie“. Hiermit können private Investoren unterstützt werden, die Leerstände beseitigen oder Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Diesem Punkt stimmten alle Stadtverordneten zu.

Außerdem will sich die Stadt um Geld für ein Nahmobilitätskonzept für Fußgänger und Radfahrer bemühen. CDU und FDP sorgten für die nötige Mehrheit, denn SPD und Grüne lehnten dies ab. Die beiden Parteien plädierten dafür, die Punkte abzuarbeiten, die ohnehin schon bekannt seien und beispielsweise konsequent gegen das Gehwegparken vorzugehen.

Einstimmig billigte das Parlament auch die Verwendung des Investitionszuschusses aus der Hessenkasse für das Straßenbauprogramm. Damit muss die Stadt hierfür keine Kredite aufnehmen.

Und das Parlament genehmigte die Erhöhung der Spielautomatensteuer auf 20 Prozent. Und die Stadt wird die Zuwendungen an die Fraktionen neu regeln, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018