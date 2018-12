Bürstadt bringt Bahnhof auf Vordermann

Bürstadt.Zahlreiche Baustellen haben in diesem Jahr wieder das Bild der Stadt Bürstadt geprägt. Das große Projekt der Stadt Bürstadt ist der Umbau von Bahnhof und Bahnhofsallee. Der Kreis investiert weiter in die Bürstädter Schulen.

Der Umbau des Bahnhofsareals und der Bahnhofsallee hat lange die Gemüter erregt. Ein Streitpunkt sind die alten Bäume, die für den Umbau der Fahrbahn fallen müssen. Dagegen protestieren Naturschützer im Januar mit Grablichtern, die sie an die Bäume stellen, die der neuen Straßenführung weichen werden.

Die Bauarbeiten starten nach Ostern. Die Stadt hat dafür 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Darin sind 929 000 Euro Zuschuss von Hessen Mobil enthalten für die Park & Ride-Anlage. Die Arbeiten beginnen in der Mainstraße und erstrecken sich bis zum Bahnhofsvorplatz. Die Umgestaltung dieses Bereichs wird über das Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ abgerechnet. Es ist unter anderem ein System mit taktilen Leitlinien für Sehbehinderte geplant.

Die Stadt erarbeitet mit einem Lampenhersteller ein eigenes Beleuchtungskonzept, und die Bushaltestellen werden umgebaut. Die Bauarbeiten gehen trotz der Bürgerproteste und des heißen Sommers gut voran, so dass Bürgermeisterin Bärbel Schader für den 9. Januar 2019 zur Einweihung einladen kann.

Das Bahnhofsgebäude selbst ist inzwischen im Besitz von Timo Ofenloch. Der 29-jährige Bürstädter nimmt die Sanierung des historischen Gebäudes in Angriff und baut im ersten und zweiten Stock Wohnungen. Im Erdgeschoss wird die Gaststätte erweitert, die öffentliche Toilettenanlage umgebaut. Nun sucht er einen Pächter für ein hochwertiges Café oder einen Imbiss, in dem sich die Zugreisenden gern aufhalten wollen.

Die Umgestaltung des Bahnhofsumfelds ist das letzte Großprojekt aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“, das die Stadt Bürstadt seit 2009 begleitet hat. Insgesamt sind rund 6,2 Millionen Euro aus dem Fördertopf der hessischen Landesregierung auf diesem Weg nach Bürstadt geflossen.

Neues Zentrum auf dem Campus

Während sich dieses Förderprogramm also auf der Ziegeraden befindet, hat Bürstadt bereits den Zuschlag für das nächste bekommen. Im Rahmen der „Sozialen Stadt“ werden weitere Finanztöpfe angezapft, mit denen Bürstadt beispielsweise den Sport- und Bildungscampus realisieren möchte. Auch die Dietmar Hopp-Stiftung bringt sich ein und sagt zwei Millionen Euro Unterstützung für den Jugendförderverein zu, der ein eigenes Bildungszentrum erhalten soll. Für das Gebäude muss allerdings die Tribüne des VfR weichen. Außerdem kann mit dem Geld ein Kunstrasenplatz im Stadion finanziert werden.

Die Stadt schreibt sich aber noch weitere Hausaufgaben in das Handlungskonzept für die „Soziale Stadt“. So soll es neue Lösungen für die Obdachlosenunterkünfte geben. Ärzte und Therapeuten will Schader mit entsprechenden Zuschüssen und guten Startvoraussetzungen nach Bürstadt locken. Außerdem sollen bezahlbare Wohnungen auf dem Gelände von Oli II und bei den Raiffeisenhallen geschaffen werden.

Auch in Sachen Schulen bewegt sich einiges, da der Kreis viel Geld in die Hand nimmt, um Bürstadt voranzubringen. Die Generalsanierung der Erich Kästner-Schule geht nach knapp fünf Jahren zu Ende. Rund 19 Millionen Euro sind verbaut worden, um der EKS nicht nur moderne Gebäude, sondern auch deutlich mehr Platz zur Verfügung zu stellen. Für das Jahr 2019 steht noch die Umgestaltung des Außengeländes an. Sie soll im Frühjahr in Angriff genommen werden.

Schillerschule erhält Mensa

An der Schillerschule beginnt im Januar der Bau der Mensa für 2,8 Millionen Euro. Die Einweihung soll am 22. Januar 2019 stattfinden. Darauf freut sich Schulleiter Torsten Wiechmann schon, denn die Schülerbetreuung Bärenhöhle räumt dann einen Raum im Pavillon. Wiechmann hat ihn schon als Klassensaal verplant. Er erwartet im Schuljahr 2019/20 zum ersten Mal sechs erste Klassen.

Doch bei der Mensa soll es nicht bleiben. Im Oktober legt der Kreis Bergstraße die lang ersehnten Pläne für die Erweiterung und Sanierung der größten Grundschule im Kreis Bergstraße vor. Der Schulleiter ist begeistert: „Der Entwurf erfüllt unsere Wünsche. Wir sind froh, dass wir dann nicht mehr zwei Gebäude haben, sondern nur noch eines.“ Die Vorbereitungen beginnen.

