Bürstadt geschlossen für das Abi, nur der Landrat ist überrascht

Bürstadt. Punkt 13 und damit der letzte auf der Tagesordnung der Bürstädter Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend hatte es in sich: der gemeinsame Antrag aller Fraktionen für eine gymnasiale Oberstufe bis zum Abitur an der Erich Kästner-Schule (EKS). Es gab weder Enthaltungen noch Widerspruch. Auch Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) steht dahinter, genauso wie Schulleiterin Stephanie

...