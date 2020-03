Bürstadt gleich dreimal Gastgeber

Bürstadt.Vergangenen Sonntag waren die Schachfreunde Bürstadt gleich für alle drei Spielbegegnungen Ausrichter. So ließen insgesamt 40 Spieler aus der Region Holzfiguren über die Schachbretter im Vereinsheim tänzeln.

Für die erste Mannschaft der Schachfreunde ging es in der Bezirksoberliga gegen die ersatzgeschwächten Gäste aus Einhausen an die Bretter. Jörn Zimmermann und Torsten Schmenger gewannen ihre Partien kampflos, doch auch die Bürstädter mussten durch einen Ausfall einen Punkt kampflos abgeben. Claus Rothenhefer ließ seinem Gegner keine Chance. Kostas Makryniotis spielte unentschieden, und Mario Winkler behielt am Ende die Oberhand. Auch Horst Stockmann konnte seine Partie gewinnen, so dass die Bürstädter mit 5,5:2,5 siegreich waren. Damit liegen die Schachfreunde in der Bezirksoberliga auf Platz zwei hinter dem führenden Bickenbach. Die Spitzenpaarung Bickenbach gegen Bürstadt findet am Sonntag, 22. März, statt, aber da der SK Bickenbach sowohl in der Erst- als auch der Zweitwertung vor den Schachfreunden liegt, ist selbst bei einem Sieg der Aufstieg in die Landesliga Süd nicht mehr möglich.

In der Bezirksliga spielten die Bürstädter gegen Bickenbach. Mit Siegen von Oliver Barmann und Rainer Kilian sowie den Unentschieden von Werner Kilian und Seyon Kandepaan konnten die Schachfreunde das 3:3 sichern, obwohl eine Partie kampflos verloren wurde und daher durchaus ein Sieg in Vollbesetzung hätte möglich sein können.

Die Begegnung Bürstadt gegen Bensheim in der Kreisklasse verlief nicht gut. Nur Timo Schremser konnte seine Partie gewinnen, während sich seine Teamkollegen zum 1:5 geschlagen geben mussten.

Die Schachfreunde laden alle Interessenten freitags, 19 Uhr, im Vereinsheim, Alte Schillerschule, Zugang Augustinerstraße, zum Jugendtraining ein. Das Erwachsenentraining beginnt um 20 Uhr. red

