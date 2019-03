Bürstadt hat mehr als 17 000 Bürger

Bürstadt.Eine positive Entwicklung zeichnet sich bei der Zahl der Einwohner in Bürstadt ab. „Die Tendenz ist allgemein steigend“, sagte Bürgermeisterin Bärbel Schader bei der Magistratspressekonferenz. Von 2017 zum vergangenen Jahr ging die Zahl von 16 920 auf 17 030 Einwohner nach oben. Eingerechnet sind sowohl die Erst-, als auch die Zweitwohnsitze. Durch die zusätzlichen 110 Einwohner knackte Bürstadt damit die 17 000-Einwohner-Marke.

In diesem Zug ist die Zahl der ausländischen Mitbürger ebenfalls um 50 Personen gestiegen. Früher stammten die meisten aus Griechenland, inzwischen kommt der Großteil aus Polen und der Türkei. „Ich finde es immer spannend, wie sich das verhält“, meinte Schader.

Die Geburtenrate ist im vergangenen Jahr zwar von 166 auf 133 um 33 Geburten gesunken, was die Rathauschefin jedoch nicht weiter schlimm findet. „Die Zahl von 166 Geburten war sehr hoch, deshalb ist das nicht weiter erschreckend“, erklärte die Bürgermeisterin. Dabei fiel auf, dass 72 Mädchen und 61 Jungen geboren wurden. Hinsichtlich der Vornamen zeichnete sich ein Trend hin zu biblischen Namen ab wie beispielsweise Hannah, Sara oder Noah.

Älteste sind 96 bis 100 Jahre alt

Die Anzahl der Sterbefälle ist im vergangenen Jahr von 174 auf 195 gestiegen. Die zehn ältesten Bürger sind derzeit zwischen 96 und 100 Jahre alt. Es handelt sich dabei um sieben Frauen und drei Männer. „Das Schöne ist, in Bürstadt kann man alt werden“, erklärte Schader erfreut.

Eine positive Tendenz zeigte sich auch in Bezug auf die Eheschließungen, wie Peter Jakob vom Standesamt erklärte. 111 Paare haben 2018 in Bürstadt geheiratet – 32 mehr als im Jahr zuvor. Laut Jakob war die jüngste Braut 21 Jahre alt und der jüngste Bräutigam 23 Jahre. Das älteste Brautpaar hat mit 72 beziehungsweise 82 Jahren Hochzeit gefeiert. „Es ist schön, wenn man in diesem Alter die Ehe schließen kann. Wir können nur dafür sorgen, dass Bürstadt als Wohn- und Lebensort attraktiv ist und sich die Menschen hier niederlassen“, betonte Schader.

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019