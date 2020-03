Bürstadt holt sich das letzte Geld aus dem Fördertopf

Bürstadt.Fatlind ist zufrieden. Der Vierjährige hat frisches Brot gebacken. Vorsichtig schneidet er den duftenden Laib auf. Auch Bürgermeisterin Bärbel Schader und die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz erhalten eine Scheibe. Dass Fatlind mit weißer Kochmütze Küchenchef spielen kann, liegt an einem neuen, großen Raum in der Kita Sonnenschein. Möglich gemacht hat diesen das Bundesprogramm „zur Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen bis zum Schuleintritt“.

Die Verwaltung hatte aus diesem Topf bereits in der Vergangenheit Geldsummen abgerufen, auch für die Einrichtungen in dem Gebäude der ehemaligen Schillerschule. Zur Schaffung zweier Gruppen hatte die Krippe 80 000 Euro erhalten. Nun kamen zur Sicherung dieser Gruppen nochmals 47 700 Euro obendrauf.

Je 50 000 Euro Zuschuss gewährt das Bundesprogramm außerdem für die dritte und vierte Gruppe der 2007 eröffneten Einrichtung. Die Kindertagesstätte, die im ersten Stockwerk beheimatet ist, kann sich über 100 000 Euro „für die Schaffung einer neuen Gruppe in Form eines Umbaus“ freuen. In der Kita werden nun drei, in der Krippe vier Gruppen betreut.

Dabei hatte die Verwaltung bei dem abermaligen Versuch offenbar Glück: „Das sind die letzten zwei Bescheide aus dem Programm“, erklärte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz. Der Topf sei „heillos überzeichnet“ und inzwischen das ganze Geld ausgeschöpft. Der Kreis Bergstraße habe in besonderem Maße von dem Programm profitiert. „Mit den steigenden Kinder- und Bedarfszahlen sind wir aber auch darauf angewiesen“, betonte Stolz.

Ungewöhnlich an der neuerlichen Förderung: Das erhaltene Geld hat die Verwaltung bereits ausgegeben, die baulichen Maßnahmen sind abgeschlossen.

Im „Haus des Kindes“, wie es heute heißt, hat die Kita im ersten Stock nun einen großzügigen Raum. Hier wurden bisher Sprachkurse abgehalten. Für die, beruhigte Schader, gebe es Platzangebote etwa in den Gemeindezentren von St. Peter und St. Michael. Auch bei etwaigen Erweiterungen sei der Raum flexibel einsetzbar. Es gibt nun auch einen Ruheraum als Rückzugsort.

Es gebe künftig ein ähnliches Landesprogramm, beruhigte Stolz die „Fördergeldkönige“ aus Bürstadt. Das wird sich Bürgermeisterin Schader sicher nicht zweimal sagen lassen. Optimierungsbedarf sieht die Rathauschefin ohnehin noch. „Wir wollen dem Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze natürlich nachkommen. Die Einrichtungen wollen wir erweitern, das pädagogische Konzept optimieren.“

