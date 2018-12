Bürstadt investiert kräftig

Deutlich weniger Schulden als im Vorjahr, keine Gebührenerhöhungen – und Investitionen nahezu in Rekordhöhe. Der Bürstädter Finanzfahrplan fürs Jahr 2019 kann sich durchaus sehen lassen. Möglich machen das Förderzuschüsse von insgesamt mehr als fünf Millionen Euro, mit denen die Stadt ihre Pläne verwirklichen will. Und ein großer Kraftakt: Die Kassenkredite stehen auf Null – und das soll auch in den nächsten Jahren so bleiben.

Dennoch: Was die Finanzen betrifft, ist Bürstadt keineswegs auf Rosen gebettet. Auch wenn der Haushalt ausgeglichen ist – also mit den Einnahmen die laufenden Kosten und auch der Schuldendienst finanziert werden kann. Die Gewerbesteuern sprudeln einfach nicht so üppig wie beispielsweise in Bensheim. Die Stadt an der Bergstraße muss deshalb im kommunalen Finanzausgleich ordentlich einzahlen. Bürstadt bekommt dagegen Geld – und zwar so viel wie noch nie: Die Schlüsselzuweisungen von 9,3 Millionen übertreffen den Vorjahreswert um eine Million Euro – ein „historischer Höchststand“, wie Bürgermeisterin Bärbel Schader versichert. Heute Abend, wenn der Haupt- und Finanzausschuss ab 19.30 Uhr tagt, beginnen die Haushaltsberatung.

Schuldenstand

Keine Kassenkredite – das gab es in Bürstadt schon seit Jahren nicht mehr. Noch im Frühsommer hielt es Stadtkämmerer Ralf Kohl für fast aussichtslos, den Minusbetrag von bis zu drei Millionen Euro auf dem Bürstädter Konto auszugleichen. Mit Grundstücksverkäufen und einem strikten Sparkurs ist es dann doch gelungen. Ein Teil der Kassenkredite konnte zudem in längerfristige – und damit günstigere – Darlehen umgewandelt werden. Damit schreibt die Stadt eine schwarze Null – und kann 3,9 Millionen Euro aus der Hessenkasse einstreichen. Sozusagen als Belohnung aus Wiesbaden für gutes Wirtschaften. Der Schuldenstand verringert sich um etwa sieben Millionen Euro.

Steuereinnahmen

Mit den Steuereinnahmen erwirtschaftet Bürstadt fast die Hälfte der gesamten Einkünfte. Mit 17,9 Millionen bleibt die Summe gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich. Genauso wie die Steuern, die Bürstadt auf Gewerbe, Grundstücke und Hunde erhebt: Zusätzliche Kosten kommen auf die Bürger keine zu. Der Anteil an der Einkommenssteuer fällt mit rund 9,86 Millionen Euro etwa eine Million niedriger aus als zunächst angekündigt. Damit unterschreitet die Summe sogar knapp den Vorjahreswert von 9,96 Millionen Euro.

Umlageverpflichtungen

Einen großen Teil der Einnahmen muss Bürstadt direkt weiterreichen: Mit 14 Millionen Euro bilden die Umlageverpflichtungen den dicksten Brocken bei den Ausgaben. Dazu gehören die Kreisumlage mit 7,5 Millionen Euro und die Schulumlage mit rund fünf Millionen Euro – Kosten, von denen Bürstadt zurzeit besonders profitiert, wie die Bürgermeisterin betont: Gerade ist die Erich Kästner-Schule für über 19 Millionen Euro saniert worden, für den Umbau der Schillerschule plant der Kreis 23 Millionen ein.

Personalkosten

Rund 10,5 Millionen Euro – und damit rund ein Drittel der laufenden Kosten – plant die Verwaltung für das Personal ein. Eine zusätzliche Stelle soll es im Ordnungsamt geben. Außerdem werden extra Erzieherstunden für eine neue Gruppe im Zwergenwald benötigt. Einschließlich der Tariferhöhungen muss Bürstadt damit rund 700 000 Euro mehr ausgeben als im Vorjahr.

Investitionen

Ehrgeizige Ziele hat sich die Stadt fürs Jahr 2019 gesteckt: 8,6 Millionen Euro will sie in – schon laufende und auch neue – Projekte investieren. Teuerster Posten ist die Abwasserbeseitigung mit 2,2 Millionen Euro. In den Straßenbau sollen 1,7 Millionen Euro fließen, für den Umbau der Nibelungenstraße sind rund eine Million Euro eingeplant. Die Umgestaltung des Bahnhofs soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Das kostet etwa 1,2 Millionen Euro. Für den neuen Bildungs- und Sportcampus starten die Bauarbeiten, eingeplant sind zunächst 500 000 Euro. Für die Feuerwehr sieht der Etat knapp 400 000 Euro vor, davon 250 000 Euro für das neue Logistikfahrzeug. 400 000 Euro sind für die Entwicklung des Raiffeisengeländes reserviert. Finanziert werden soll das auch mit Zuschüssen in Höhe von rund fünf Millionen Euro.

Sach- und Dienstleistungen

Hier steigen die Ausgaben um 500 000 Euro auf 6,5 Millionen. Vor allem für die Instandhaltung der Straßen gibt Bürstadt mehr Geld aus. Aber auch der Unterhalt der Kindergärten kostet viel Geld. Insgesamt verursacht die Betreuung des Bürstädter Nachwuchses ein Defizit von vier Millionen Euro. Dazu kommen noch Beratungskosten, beispielsweise für den Beitritt zum Zweckverband KMB, der sich künftig um Straßen und Abwasser kümmern soll. Oder auch für die das Förderprogramm Soziale Stadt.

Gebühren und Beiträge

Der Anstieg ist minimal: Die Verwaltung rechnet mit 4,1 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es etwa vier Millionen. Gebührenerhöhungen sind keine vorgesehen, weder bei Bestattungen noch bei der Abwasserentsorgung.

Nettoneuverschuldung

Einen Teil der Investitionen muss Bürstadt über neue Kredite finanzieren. Damit beträgt die Nettoneuverschuldung 1,4 Millionen Euro.

Kredittilgung

Hier sind keine großen Sprünge drin: 1,1 Millionen Schulden will die Stadt abtragen. Sondertilgungen sind allerdings nicht möglich.

Zinsleistungen

Die Stadt muss 500 000 Euro an Zinsen bezahlen. Die gute Nachricht: Die Summe kann aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Damit ist eine der Grundvoraussetzung für die Genehmigung des Haushalts erfüllt.

Überschuss

Unterm Strich des Finanzfahrplans stehen schwarze Zahlen: nämlich ein – wenn auch geringer – Überschuss von 500 000 Euro.

