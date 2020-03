Bürstadt kämpft gegen Diskriminierung

Bürstadt.Ein Jahr lang kümmert sich das Jugendhaus der Stadt Bürstadt um eine Präventionskampagne zum Thema „Jugendkulturen, Diskriminierungen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sensibilisieren und stärken!“. Dazu wird es eine Ausstellung, öffentliche Veranstaltungen sowie die Möglichkeit geben, in eigenen Vereinen oder Institutionen professionell begleitete Projekte umzusetzen.

Die Präventionskampagne wird getragen durch das Jugendhaus, welches seit September 2018 von der Sozialagentur Fortuna betreut wird. „Hier haben wir einen kompetenten Partner zur Seite, der mit fachlichem Blick das Zusammenleben und die Vielfalt vor Ort begleitet und positiv unterstützt“, lobte Bürgermeisterin Bärbel Schader, Schirmherrin der Kampagne, Oliver Haberer, den Inhaber der Agentur.

EKS als Kooperationspartner

Schader freute sich, dass sich die Erich Kästner-Schule (EKS) Bürstadt der Kampagne als Partner angeschlossen hat. Rektorin Stephanie Dekker und Sven Dehoust von der EKS betonten, wie wichtig eine gute Vernetzung und hieraus resultierende Projekte mit Nachhaltigkeit und Mehrwert für ganz Bürstadt seien.

Der erste Impuls hierfür kam aus der EKS. Vor einem Jahr stieß Sven Dehoust auf die an Demokratie orientierte Ausstellung „Der z/weite Blick“ vom Archiv der Jugendkulturen Berlin. Diese befasst sich mit Jugendkulturen und Diskriminierungen. Dehoust und Haberer entwickelten die Idee, die Ausstellung nach Bürstadt zu holen und als Startschuss für weitere Anschlussprojekte zu nutzen. Die Wanderausstellung ist Anfang Mai für zwei Wochen im Jugendhaus Bürstadt zu sehen. Hieran schließen sich weitere Veranstaltungen an.

Die Ausstellung „Der z/weite Blick“ lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu ein, die Vielfalt, aber auch die Ambivalenzen der Jugendkulturen kennenzulernen und den eigenen Blick zu weiten. Die Ausstellung befasst sich mit einer großen Bandbreite aktueller Diskriminierungsphänomene in Jugendkulturen wie etwa Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Homo- und Transfeindlichkeit. Thematisiert wird dies auf 22 Rollup-Tafeln. Die Ausstellung berichtet vom Phänomen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und bietet sich als Ausgangspunkt an, um zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken oder Menschen dafür zu motivieren. Neben den örtlichen Schulen und Institutionen werden auch überörtliche Schulen kontaktiert und eingeladen.

Bei der Präventionskampagne des Jugendhauses der Stadt Bürstadt können zudem eigene Ideen und Projekte von Schulen, Schulkindbetreuungen, Kindertagesstätten, von Vereinen, Gruppen und Institutionen eingebracht werden. Entweder werden selbst Ideen initiiert oder nach Bedarf gemeinsam ein passendes Projekt entwickelt. In beiden Fällen stehen den Institutionen von Beginn an beratend Mitarbeiter der Sozialagentur Fortuna zur Seite, mit denen das Projekt dann gemeinsam professionell umgesetzt wird. Beispielsweise könnten in diesem Zuge Projekttage gestaltet werden oder ein Partizipationstraining für Kinder und Jugendliche oder eine Aktion gegen Diskriminierung und Mobbing in der Schule. Ein festes Projekt ist die Begleitung der EKS-Projektwoche vor den Sommerferien.

Weiterhin wird es über das Jahr Veranstaltungen und Aktionen geben, die sich an alle Bürger und Generationen wenden. „Wir wünschen uns, dass viele mitmachen, daran teilnehmen und sich anstecken lassen vom Geist, der dahintersteckt: für gelebte Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde, demokratisches Zusammenleben und Miteinander“, so Bürgermeisterin Schader.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020