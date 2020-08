Bürstadt macht mit

Bürstadt.Zum ersten Mal wird sich Bürstadt in der Zeit vom 14. September bis zum 4. Oktober an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligen. Ziel der Aktion ist es, für ein gutes Klima „Radkilometer“ zu sammeln. Teilnehmen können an der Aktion alle, die in Bürstadt wohnen und die 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurücklegen wollen.

Die Kampagne will Bürger für das Radfahren im Alltag sensibilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einbringen. Neben dem Team „SPD Bürstadt“ und dem Team „ Grüne Bürstadt“ hat sich auch das Team „Sonnenstadt Bürstadt“ registriert, das unter der Schirmherrschaft der Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. steht und dem sich alle Bürstädter unter anschließen können.

Neben der Stadt Bürstadt nehmen an der Aktion „Stadtradeln“ zahlreiche weitere Kommunen des Kreises Bergstraße teil. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.08.2020