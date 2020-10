Bürstadt mit 30 Sitzbänken versorgt

Bürstadt.Vier Jahre lang hatte die Initiative „Eine Sitzbank für Bürger von Bürgern“ bei Privatpersonen und Firmen für ihre Idee geworben und Geld gesammelt. Zur Abschlussveranstaltung trafen sich die Initiatoren und Spender mit Magistratsmitglied Herbert Röchner und Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. im Bürgerhaussaal.

Die Sprecherin der Initiative, Renate Gayer, berichtete, dass ihre Mutter sie auf die Idee gebracht habe, in Bürstadt Sitzbänke aufzustellen. Schnell hatte sie mit Pfarrer Friedolf Jötten, Frank Gumbel und dem mittlerweile verstorbenen Günter Schwering aus Bürstadt sowie Bernd Deckenbach (Riedrode) und Peter Hölzel (Bobstadt) eifrige Mitstreiter gefunden. Gemeinsam wollten sie die Aufenthaltsqualität sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen durch Bänke, Sitzgruppen und neu gepflanzte Bäume erhöhen. Es wurden Spender gewonnen, Plätze gefunden und unter Mithilfe von Stadtgärtner Jürgen Rückert ausgesucht. Nun bieten nach insgesamt vier Jahren Tätigkeit 30 Bänke einen Platz zum Verschnaufen. Außerdem konnten drei Tische und zwei Bäume mittels Spenden finanziert werden. Sie stehen in der Nähe von Arztpraxen, am Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, im Bürgerhauspark und im Industriegebiet. Auch am Schwimmbad, am Waldrand oder mitten im Feld laden Bänke zum Verweilen ein. Insgesamt 20 000 Euro haben die Sponsoren dafür ausgegeben.

Zwei weitere Standorte

Herbert Röchner, Luisa-Marie I. und Spenderin Ursula Cornelius dankten den Akteuren mit einem Blumenstrauß. In einer Diashow konnten alle noch einmal ihre Blicke über die Chauseeallee oder die weiten Felder zwischen Bürstadt und Bobstadt schweifen lassen. Und natürlich wurden bei der Bilderschau die gut platzierten und farblich zur Umgebung passenden Sitzmöglichkeiten in Szene gesetzt.

Auch wenn die Aktion nun beendet ist, hat der Jahrgang 1933/34 noch eine Bank am Friedhof gestiftet und Günter Boger eine weitere am Durchgang vom Rathaus zur Peterstraße. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.10.2020