Bürstadt putzt sich für Winter heraus

Soziales

Haus Paulus öffnet seine Tür

In Biblis wird das neue Altenpflegeheim in der Lindenstraße eröffnet. Bevor die Bewohner in eines der 50 Einzelzimmer einziehen, können sich interessierte Besucher am kommenden Sonntag, 27. Mai, die Pflegeeinrichtung anschauen. ...