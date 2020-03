Bürstadt verlangt dieses Jahr zweimal Straßenbeiträge

Bürstadt.Was zahlen die Bürstädter, Bobstädter und Riedroder künftig für die Straßensanierungen? Spätestens im Mai sollen die Beträge feststehen, heißt es aus dem Rathaus. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung Mitte Dezember beschlossen hat, die Satzung über die wiederkehrenden Straßenbeiträge zu ändern, werde nun eine neue Kalkulation erstellt, informiert Kämmerer Ralf Kohl auf Anfrage dieser Redaktion.

Für die Satzungsänderung haben sich die Stadtverordneten ausgesprochen, weil sich viele Bürger beschwert hatten, dass sie zu viel zahlen. Wie beispielsweise Dieter Litters. Er wohnt in einem einstöckigen Bungalow, doch berechnet wurde ein Gebäude mit zwei Etagen – weil der Bebauungsplan dies erlaubt. Dies ändert sich mit der neuen Satzung: Bürger zahlen nur noch für die tatsächlichen Geschosse. So wurde es auch für Grundstücke gehandhabt, für die es keinen Bebauungsplan gab.

Hermann Hofmann freut sich

Die Stadtverordneten wollen damit für Gerechtigkeit sorgen. Deshalb hatten sie sich überhaupt für das neue Abrechnungssystem entschieden: Denn alle Hausbesitzer sollen nun für die Straßenunterhaltung zahlen. Zuvor war es so gewesen, dass nur die Anlieger einer Straße, die saniert wurde, zur Kasse gebeten wurden.

Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden 2018 zum ersten Mal abgerechnet. In Bürstadt wurden 36 Cent pro Quadratmeter fällig, in Bobstadt 31 Cent und in Riedrode 39 Cent. Da einige Hausbesitzer wie Litters zu viel bezahlt haben, soll dies mit der neuen Abrechnung im Frühsommer bereinigt werden, erklärt Ralf Kohl.

Freuen können sich auch Eigentümer von unbebauten Gewerbegrundstücken wie Hermann Hofmann, der eine freie Fläche in den Lächnern besitzt. „Ich begrüße es, dass die Straßenbeiträge nun neu berechnet werden. Vorher war es nicht nachvollziehbar und auch unlogisch: Weil ich für etwas zahlen sollte, was da gar nicht stand.“ Zudem sei sein unbebautes Grundstück anders abgerechnet worden als das Gelände mit dem Supermarkt nebenan. „Und zwar doppelt so teuer.“ Daraufhin hat sich Hofmann bei der Stadtverwaltung beschwert. Den Grund dafür kennt er bis heute nicht.

Zudem wurde für Hofmanns Grundstück bislang ein Gewerbezuschlag fällig, da auf unbebauten Flächen häufig etwas gelagert werde. In Zukunft wird aber nicht mehr zwischen privaten oder gewerblichen Flächen unterschieden, erklärt Kämmerer Kohl. Für freie Grundstücke, die grundsätzlich bebaut werden dürfen, zahlen die Eigentümer nur die Hälfte des Beitrags. Das bedeutet: Für eine 1000 Quadratmeter große Fläche verlangt die Stadt nur die Gebühr von 500 Quadratmetern. „Der Gewerbezuschlag fällt dann weg und geht zulasten der anderen Grundstückseigentümer“, erläutert Kohl. Der Zuschlag betrug bisher zehn Prozent für teilweise gewerblich genutzte Gebäude und 20 Prozent für überwiegend gewerbliche Nutzung.

Hermann Hofmann ist froh, dass er in Zukunft weniger zahlen muss. Doch er glaubt, dass auch das neue Abrechnungssystem Schwächen hat. Er ist nun gespannt auf seinen Beitragsbescheid, der laut Stadt noch vor den Sommerferien verschickt werden soll.

Kohl erwartet höhere Beiträge

Im vergangenen Jahr hat die Stadt gar keine Straßenbeiträge erhoben. Aber nicht wegen der Satzungsänderung, sondern weil sich die Sanierung der Straßen verzögert hat. Beispielsweise in Bobstadt, wo bereits Arbeiten in der Darmstädter-, Berg- und Frankfurter Straße geplant waren, aber erst in diesem Jahr beginnen. In Bürstadt laufen bereits die Arbeiten am Bubenlachring, und die Sanierung der Nibelungenstraße soll ebenfalls noch in diesem Jahr starten. Zudem soll in Riedrode bald die Bahnhofstraße überarbeitet werden.

Die Bürger haben zwar vergangenes Jahr nichts bezahlen müssen, doch sie haben sich die Beiträge nicht gespart: Die Verwaltung plant, vor der Sommerpause die Bescheide für 2019 und im Herbst dann die Abrechnung für 2020 zu versenden. Bis dahin erstellt die Verwaltung die neue Kalkulation mit dem Beratungsbüro Kommunal-Consult Becker. Das Unternehmen hat die Rathausmitarbeiter schon von Anfang an bei der umfangreichen Umstellung auf wiederkehrende Straßenbeiträge unterstützt.

Klar ist aber schon: „Die Beiträge werden auf jeden Fall steigen“, sagt Kämmerer Ralf Kohl. Denn es gebe ja nun weniger Flächen, auf die sie verteilt werden, weil nur noch die tatsächliche Geschosszahl abgerechnet wird, und weil bei unbebauten Gewerbegrundstücken der Zuschlag wegfällt.

