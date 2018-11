Bürstadt verzichtet auf Baumsatzung

Bürstadt.In Bürstadt wird es keine Baumschutzsatzung geben. Das hat der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung mit den Stimmen von CDU und FDP beschlossen.

Die Grünen hatten einen Antrag gestellt, zu prüfen, was eine solche Satzung für Bürstadt bringen könnte. Darüber hat in den vergangenen Monaten der Agenda-Tisch Naturschutz beraten, der dafür eine eigene Arbeitsgruppe gegründet hatte, berichtete Henry Riechmann vom Agenda-Tisch. Die Gruppe habe verschiedene Baumschutzsatzungen überprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass diese für die Stadt Bürstadt nicht sinnvoll seien. Wenn die Kommune Bäume fällen müsse, genehmige sie dies ohnehin selbst. So gelte eine Baumschutzsatzung in erster Linie für Privatpersonen.

Alexander Bauer (CDU) trat dem Eindruck entgegen, dass die Stadt wahllos Bäume fälle. Er regte an, dass der Umweltbericht künftig Auskunft über die Zahl gefällter und neu gepflanzter Bäume Auskunft geben soll. Der Ausschuss gab das Thema außerdem zurück an den Agenda-Tisch, der weitere Vorschläge für eine Selbstverpflichtung der Stadt und für private Eigentümer ausarbeiten soll. kur

