Bürstadt will den Tourismus ankurbeln

Bürstadt.Seit Ende Juni hat der Magistrat der Stadt Bürstadt neun Sitzungen abgehalten und 92 Punkte bearbeitet. Darüber informierte Bürgermeisterin Bärbel Schader bei einem Pressegespräch im Rathaus.

Mobilitätskommission: Auf Vorschlag von Günter Schwering, Leiter des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth, wird Gisela Mayer ihre langjährigen, ehrenamtlichen Erfahrungen in das Gremium einbringen. Als Ehrenmitglied der Behinderten- und Rehasportgemeinschaft, die mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet wurde, stellt sie eine kompetente Verstärkung dar. 40 Jahre lang war sie Standesbeamtin der Stadt Bensheim, daher sind ihr Verwaltungsabläufe sowie die Arbeitsweise in kommunalen Gremien vertraut. Auch als Mitglied des Personalrates und als Behindertenbeauftragte kennt sie sich bestens aus.

Rathaus: Gerasimula Grigoraki vom Rathausservice wird sich um die Förderung weiblicher Mitarbeiterinnen als Gleichstellungsbeauftragte kümmern. Mario Scheib wechselt vom Bauhof ins Bauamt. Kevin Kortyka fängt neu beim Bauhof an.

Tourismus: Die Stadt Bürstadt will dem Tourismus Service Bergstraße beitreten. Die angeschlossenen Kommunen wollen landesübergreifende Ziele zwischen Darmstadt und Heidelberg touristisch bewerben und die Vermarktung ankurbeln. Ziel ist, in den interkommunalen Arbeitsgruppen und -gremien die touristische Platzierung Bürstadts im Verbund mit den Anrainerkommunen zu verbessern.

Feuerwehr: Abgeschlossen ist die Sanierung des Bodens in der Fahrzeughalle und in zwei Lagerräumen. Der Auftrag wurde an die Firma Duradur vergeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 38 200 Euro.

Im Zuge der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr wurde die Ersatzbeschaffung des Wechselladerfahrzeuges beschlossen. Dieser steht auf Position drei der Prioritätsliste, musste aber wegen eines Getriebeschadens am 30 Jahre alten Fahrzeug vorgezogen werden. Die Kosten für den Bau und die Lieferung des Fahrgestells belaufen sich auf 149 000 Euro. Weitere 14 660 Euro müssen für die feuerwehrtechnische Ausstattung und Beladung bezahlt werden. Außerdem erhält die Feuerwehr Riedrode ein Mehrzweckfahrzeug. Insgesamt beläuft sich das Auftragsvolumen auf 180 000 Euro.

Kläranlage: Mit der Sanierung der Dachflächen, also Lüftungsanlage und Schlammentwässerungsgebäude, für knapp 31 000 Euro wurde die Firma Gärtner Bedachung Bürstadt beauftragt. Die Ingenieurleistungen für den Austausch der elektrischen Schaltanlage im Auslaufpumpwerk übernimmt das Ingenieurbüro Kemmerer für knapp 29 000 Euro. Das Ingenieurbüro Unger kümmert sich um die fachtechnischen Nachweise zur Mischwasserentlassung. Diese Leistungen werden stundenweise abgerechnet.

Kindertagesstätte Regenbogen: Bei einer Begehung mit dem Kreisjugendamt wurde festgestellt, dass das Büro in Riedrode nicht mehr den Arbeitsschutzrichtlinien entspricht. Daher sollen neue, abschließbare Schränke, ein Arbeitstisch und ein Bürostuhl für 2900 Euro bestellt werden. Da ein Wasserschaden in der Kita Kunterbunt versicherungstechnisch noch nicht abgewickelt wurde, wird die Auftragsvergabe (Budgeteinhaltung) vorerst zurückgestellt.

Kita Sonnenkäfer: Für die Neugestaltung der Außenanlage der Kindertagesstätte Sonnenkäfer hat das Landschaftsarchitekturbüro Schelhorn für eine beschränkte Ausschreibung gesorgt. Die Firma Weiland-Grünbau wird das Gelände im Sinne der Bewegungsförderung modellieren. Die Kosten liegen bei fast 24 000 Euro.

Straßenkataster: Honorakosten in Höhe von 22 950 Euro erhält die Firma Geoventis zur Bearbeitung des Straßenzustandskatasters. Das Ergebnis bilde die Basis für das Sanierungsprogramm und die Grundlage für die Mittelanmeldung im Haus.

Bildungs- und Sportcampus: Der Magistrat wird noch darüber entscheiden, ob das Büro Schelhorn die Freianlage des Campus plant. Vorgesehen sind dafür 390 000 Euro. Die Aufträge sollen stufenweise vergeben werden. Fell

