Bürstadt will Eltern nicht belasten

Bürstadt.„Die Eltern brauchen Klarheit – unabhängig, ob nun ein Zuschuss vom Land kommt oder nicht“, findet Ursula Cornelius, Fraktionschefin der CDU. Für die Notbetreuung in den Kindertagesstätten und Krippen soll Bürstadt keine Gebühren einziehen, erklärt sie im Haupt- und Finanzausschuss. Abgerechnet werden solle nur das Mittagessen. Der Meinung ist auch ihr Parteifreund Alexander Bauer: In diesen besonders herausfordernden Zeiten habe der Staat die Eltern dringend gebraucht. Damit diese arbeiten gehen konnten, sei es zwingend notwendig gewesen, dass ihre Kinder gut versorgt sind.

Bürgermeisterin Bärbel Schader erwartet, dass das Land für den Ausfall der Gebühren aufkommt. „Denn das Land hat die Schließung angeordnet – und auch die Notbetreuung.“ Einig waren sich alle darin, die Eltern nun nicht zu belasten. Es sei zudem sehr aufwendig, die Gebühren auszurechnen, da die Kinder häufig nur an einzelnen Tagen betreut wurden.

Minus von 110 000 Euro

In der Stadtkasse fehlen laut der Auflistung aus dem Hauptamt gut 110 000 Euro: Das betrifft die Gebühren von April bis Juni der sechs städtischen Einrichtungen. Die kirchlichen Kindergärten wurden nicht dargestellt, da die Stadt nur für die eigenen Kitas Gebühren erheben könne. Die Kirchen stellen der Stadt aber am Ende die Kosten wieder in Rechnung, insofern wird in Bürstadt ein noch höherer Fehlbetrag anfallen.

Bei der Schülerbetreuung Bärenhöhle hat das Hauptamt ein Minus von 43 000 Euro für den Zeitraum März bis Juli errechnet. Dafür erwartet Bürstadt aber eine Erstattung durch den Kreis Bergstraße. Die endgültige Entscheidung über die Gebührenpflicht fällt die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am Mittwoch, 16. September, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Bürstadt. Auf der Tagesordnung stehen ferner die Begrenzung der Wahlplakate, die Hundewiese, die Zukunft der Raiffeisenhallen sowie die geplante Fahrradgarage am Modehaus Vetter.

© Südhessen Morgen, Montag, 14.09.2020