Bürstadt will noch mehr Zuschüsse

Bürstadt.„Wir sind absolut auf Kurs, trotz Corona“, lautete das Fazit von Ingenieur Frank Bornemann vom Büro Drees & Sommer, das die Planung und den Bau für den Bildungs- und Sportcampus in Bürstadt koordiniert. Unmittelbar vor der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, in dem Bornemann referierte, war der Fachplanerworkshop abgeschlossen worden.

Bald werde mit den Ausschreibungen für die Gewerke begonnen, so Bornemann. „Wir haben neun Fördergeldgeber am Start. Das ist außergewöhnlich.“ Diese übernehmen rund 6,9 Millionen Euro des 14,8 Millionen Euro (netto) teuren Projekts. Rund 4,3 Millionen Euro bringt die Stadt aus eigenen Mitteln ein. Für die fehlenden 5,5 Millionen Euro werden noch Förderanträge gestellt. Die Bauleitplanung und die Baustellenvorbereitung lägen im Zeitplan. „Wir müssen noch ein Hygienekonzept für die Baustelle erarbeiten. Das ist neu für uns, aber wir werden das auch hinbekommen“, versicherte Bornemann.

Die Machbarkeitsstudie für das Wärmenetzwerk ist abgeschlossen. Das war die Voraussetzung für die Beantragung der Fördermittel für die Phase zwei. Das Waldschwimmbad werde Energie abnehmen, und von dort soll auch die Wärmezentrale gesteuert werden, so der Ingenieur. Darüber hinaus soll das Schwimmbad modernisiert werden, ergänzte Bürgermeisterin Bärbel Schader. Weitere Abnehmer für die überschüssige Wärme sind die Schillerschule und ein Wohngebiet. „Es ist eines der zehn innovativsten Projekte in Deutschland“, betonte Schader. Der Spatenstich ist im Frühling, also April oder Mai, geplant.

Erfahrungen aus Lampertheim

Uwe Becher, Fachbereichsleiter für Verkehr, Sicherheit und Ordnung in Lampertheim, berichtete den Ausschussmitgliedern von den Erfahrungen mit dem Sicherheits- und Präventionsprogramm „KOMPASS“ in der Nachbarstadt. Inzwischen beteiligen sich 70 Kommunen an dem Programm, in dem Kommunen, Bürger und Polizei zusammenarbeiten. Dabei gehe es um die Sicherheitslage im Allgemeinen und das persönliche Sicherheitsgefühl.

„In Lampertheim wurde eigens eine halbe Stelle für das Programm geschaffen“, erklärte Becher. Hinzu komme ein Präventionsrat, der aus vielen Personen und Institutionen bestehe und vom Bürgermeister geleitet werde. Darüber hinaus würden die Bürger mit einbezogen. Gemeinsam gebe es Ortsbegehungen, Sprechstunden und Gespräche in den Wohnquartieren.

10 000 Euro als Budget

Noch vor Corona wurde eine Umfrage in Zusammenarbeit mit der Uni Gießen für rund 3500 Euro durchgeführt. „Jetzt geht es darum, die Dinge, die dort auftauchten, nach und nach umzusetzen und zu verbessern. Es ist ein fortlaufender Prozess“, sagte Uwe Becher. In der Spargelstadt sei im Mai ein Sicherheitstag mit Infobus der Polizei geplant. Von der Bewerbung bis zum Erhalt des Siegels habe es ein gutes halbes Jahr gedauert. Als Budget sind rund 10 000 Euro pro Jahr vorgesehen.

„Nach der fünften Beratung sollten wir endlich mal in die Pötte kommen. Wir sollten heute den Beitritt Bürstadts empfehlen“, verlangte Alexander Bauer (CDU). Von einer spontanen Abstimmung war SPD-Fraktionschef Franz Siegl allerdings nicht begeistert. „Wir nehmen das lieber mit in die Fraktion und entscheiden in der Stadtverordnetenversammlung darüber“, erklärte Siegl. cid

