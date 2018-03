Anzeige

Bürstadt.Das Thema Stadtfest bewegt die SPD Bürstadt, weil sie erfahren hat, dass die Stadt die Veranstaltung neu organisieren will. Wieso sich die Gastronomen nicht mehr um die Bands und die Technik kümmern, wollen die Sozialdemokraten per offizieller Anfrage an Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf (CDU) wissen. „Wir sind mitten in der Planung des Fests und im Gespräch mit allen Akteuren“, sagt Bürgermeisterin Bärbel Schader auf Anfrage unserer Zeitung. Wer am Ende was bezahle, sei noch völlig offen. Zunächst einmal solle die Veranstaltung auf neue Füße gestellt werden. Denn die Rathauschefin ist – vor allem nach dem großen Fest zum Stadtjubiläum im vergangenen Jahr – unglücklich damit, wie das Fest zuvor gelaufen war. Über das Programm will sie kommende Woche mit den Beteiligten reden. Fest stehe bisher nur, dass nicht wie üblich Anfang Juni gefeiert wird, weil an dem Wochenende der Rheinland-Pfalz-Tag nach Worms lockt. Deshalb sei Ende Mai als Termin angedacht. cos